"Форс-мажоры" на НПЗ в России вызвали массовую остановку заправок, - росСМИ

Оптовые продажи бензина в России упали до двухлетнего минимума, а цены продолжают бить рекорды. Дефицит обостряется из-за остановок НПЗ после атак украинских дронов и высокого спроса аграриев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщает российский "Коммерсантъ", продажи бензина марки А-92 на Петербургской бирже 16 сентября снизились на 21,7%, до 15,6 тысячи тонн, что стало минимальным показателем с 2023 года.

В то же время продажи А-95 сократились к предыдущему дню на 15,5%, до 12,06 тысячи тонн.

В целом реализация бензина на бирже снизилась на 19,1%, до 27,7 тысячи тонн.

Отмечается, что сокращение биржевых продаж бензина связано с внеплановыми остановками нескольких масштабных НПЗ, однако причина остановок не указывается.

НПЗ объявили "форс-мажор" - на заправках дефицит топлива

В России нефтеперерабатывающие заводы объявили "форс-мажор" и не отгружают бензин, в результате чего запасы на местах быстро исчерпываются.

Из-за дефицита топлива на бирже, независимые сети АЗС проигрывают конкуренцию крупным сетям, которые в приоритете поставщиков.

16 сентября в регионах РФ две независимые сети (около 20 АЗС в каждой) приостановили розничные продажи и отпускают бензин только по долгосрочным контрактам.

Еще одна причина дефицита горючего - повышение спроса

Остановки НПЗ также совпали с повышенным спросом. Снижение объемов продаж, в частности, связано с высоким спросом со стороны российских аграриев в период активной уборочной кампании в сентябре-октябре.

"Участники рынка опасаются, что поставки бензина в сентябре могут быть отложены из-за внеплановых ремонтов на НПЗ, а его значительные продажи в последнюю неделю августа "не подкреплены наличием фактического ресурса", - отмечает "Коммерсантъ".