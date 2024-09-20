Форпост України у Чорному морі. Як зараз виглядає легендарний острів Зміїний (відео)

Який вигляд має зараз легендарний острів Зміїний показали українцям у Державній прикордонній службі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

На додачу до цієї інформації, українцям показали унікальне відео - кадри, на яких можна побачити, що саме відбувається на легендарному острові зараз.

"Сьогодні острів Зміїний - справжній форпост у Чорному морі", - підсумували у ДПСУ.

Уточнюється, що вони, зокрема, не дають наблизитися до українського узбережжя авіації та військовим суднам ворога.

Згідно з інформацією Держприкордонслужби, її спецпризначенці - спільно з підрозділами Головного управління розвідки - убезпечують цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря.

Звільнення острова Зміїний

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворог атакував острів Зміїний за допомогою, зокрема, горезвісного ракетного крейсера "Москва".

Тоді загарбники пригрозили українським прикордонникам знищенням, якщо вони не складуть зброю та не вимкнуть системи РЛС. Натомість один із захисників України сказав фразу, яка стала крилатою, адже тепер її знають навіть поза межами нашої держави: "Русский военный корабль, иди на...".

30 червня 2022 року російські загарбники залишили острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ, противник поспішно евакуював залишки гарнізону.

У результаті це дозволило ЗСУ звільнити Одеську область від російських окупантів, не допускати Росію на узбережжя області, а також відкрити "зерновий коридор".

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, звільнення Зміїного було "складною, багаторівневою, сповненою величезних ризиків спецоперацією".

Керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що без відновлення контролю над островом стало б неможливими будь-яке судноплавство з портів у Чорному морі.

У символічну дату - 500 днів повномасштабної війни - президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Там він, разом з українськими командувачами, вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.

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