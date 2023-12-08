Британська розвідка пояснила, чому росіяни постійно обстрілюють острів Зміїний

Регулярні удари російських військових по району біля острова Зміїний, неподалік якого 5 грудня Сили оборони України збили ворожий бомбардувальник Су-24М, можуть бути пов'язані зі спробами Кремля демонструвати силу в Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Великої Британії.

У відомстві проаналізували нещодавній випадок знищення російського Су-24М, який, найімовірніше, був збитий українською ракетою класу "земля-повітря" із ЗРК над північно-західною частиною Чорного моря в районі Зміїного.

"З літа 2023 року Росія продовжує проводити високоризиковані ударні операції з екіпажем по острову", - звернули увагу в британській розвідці.

На думку Міноборони Британії, російські окупанти можуть здійснювати такі місії головним чином з інформаційною ціллю, оскільки острів Зміїний "став символом українського спротиву".

Так РФ хоче продемонструвати, що вона може проектувати силу в Чорному морі, зазначається в публікації.

Також у британському міністерстві додають, що російський екіпаж літака з двох людей, швидше за все, загинув, а досягти успіху в пошуково-рятувальній операції інтервентам буде вкрай складно.

"Обидві сторони, як і раніше, зазнають регулярних втрат бойової авіації. Загалом протиповітряна оборона продовжує серйозно обмежувати ефективність тактичних повітряних операцій", - йдеться в публікації.

Що передувало

5 грудня Сили оборони України знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, бомбардувальник, під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару на південь Одеської області.

У коментарі РБК-Україна речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав про те, що бомбардувальник також ставив міни, щоб нашкодити зерновому коридору.

Також у ВМС ЗСУ зазначили, що після збиття ворожого Су-24М російські окупанти знизили активність авіації.

Звільнення Зміїного

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські загарбники залишили острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник поспішно евакуював залишки гарнізону. У результаті це дозволило ЗСУ повністю звільнили Одеську область від російських окупантів, не допускати Росії на узбережжі області, а також відкрити "зерновий коридор".

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, звільнення Зміїного було "складною, багаторівневою, сповненою величезних ризиків спецоперацією".

Раніше також повідомлялося, що у символічну дату, 500 днів повномасштабної війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний.