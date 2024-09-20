Форпост Украины в Черном море. Как сейчас выглядит легендарный остров Змеиный (видео)

Как выглядит сейчас легендарный остров Змеиный, показали украинцам в Государственной пограничной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Как сейчас выглядит остров Змеиный

Согласно информации Госпогранслужбы, ее спецназовцы - совместно с подразделениями Главного управления разведки - обеспечивают гражданское судоходство в акватории Черного моря.

Уточняется, что они, в частности, не дают приблизиться к украинскому побережью авиации и военным судам врага.

Остров Змеиный стал одним из символов Украины (скриншот из видео: facebook.com/DPSUkraine)

"Сегодня остров Змеиный - настоящий форпост в Черном море", - подытожили в ГНСУ.

Сообщение ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Вдобавок к этой информации, украинцам показали уникальное видео - кадры, на которых можно увидеть, что именно происходит на легендарном острове сейчас.