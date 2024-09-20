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Форпост Украины в Черном море. Как сейчас выглядит легендарный остров Змеиный (видео)

Пятница 20 сентября 2024 17:16
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Форпост Украины в Черном море. Как сейчас выглядит легендарный остров Змеиный (видео) Остров Змеиный является форпостом Украины в Черном море (скриншот с видео: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ирина Костенко

Как выглядит сейчас легендарный остров Змеиный, показали украинцам в Государственной пограничной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Как сейчас выглядит остров Змеиный

Согласно информации Госпогранслужбы, ее спецназовцы - совместно с подразделениями Главного управления разведки - обеспечивают гражданское судоходство в акватории Черного моря.

Уточняется, что они, в частности, не дают приблизиться к украинскому побережью авиации и военным судам врага.

Форпост Украины в Черном море. Как сейчас выглядит легендарный остров Змеиный (видео)

Остров Змеиный стал одним из символов Украины (скриншот из видео: facebook.com/DPSUkraine)

"Сегодня остров Змеиный - настоящий форпост в Черном море", - подытожили в ГНСУ.

Форпост Украины в Черном море. Как сейчас выглядит легендарный остров Змеиный (видео)

Сообщение ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Вдобавок к этой информации, украинцам показали уникальное видео - кадры, на которых можно увидеть, что именно происходит на легендарном острове сейчас.

Освобождение острова Змеиный

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину враг атаковал остров Змеиный с помощью, в частности, пресловутого ракетного крейсера "Москва".

Тогда захватчики пригрозили украинским пограничникам уничтожением, если они не сложат оружие и не выключат системы РЛС. Один из защитников Украины сказал фразу, которая стала крылатой, ведь теперь ее знают даже за пределами нашего государства: "Русский военный корабль, иди на...".

30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник поспешно эвакуировал остатки гарнизона.

В результате это позволило ВСУ освободить Одесскую область от российских оккупантов, не допускать Россию на побережье области, а также открыть "зерновой коридор".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, освобождение Змеиного было "сложной, многоуровневой, преисполненной огромных рисков спецоперацией".

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что без возобновления контроля над островом стало бы невозможным какое-либо судоходство из портов в Черном море.

В символическую дату - 500 дней полномасштабной войны - президент Владимир Зеленский посетил Змеиный. Там он, вместе с украинскими командующими, почтил память героев, освободивших остров от оккупантов.

Читайте также, почему россияне постоянно обстреливают остров Змеиный.

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ДПСУ Война в Украине остров Змеиный
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