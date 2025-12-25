Формують ненависть до України: російських школярів змушують спілкуватись з "ветеранами СВО"

Також РБК-Україна писало, що росіяни насаджують пропаганду і в школах на окупованих територіях. Українським дітям "втирають в мізки" різну нісенітницю, в тому числі, що у ВИШах на підконтрольній Києву території "пропагують наркотики та розпусту".

Школярів також лякають тим, що українські дипломи нібито "не визнаються у світі", а студентів відправляють на фронт за низькі оцінки.

Однак, попри зусилля російської пропагандистської машини, школярі шукають можливості вступити до українських ВИШів і покинути окуповані райони.