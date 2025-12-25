Известно, что учителям истории российских школ настойчиво "рекомендуют" организовывать в рамках внеурочной деятельности поиск детьми "ветеранов СВО" в своих населенных пунктах.

Также школьников воспитывают вручать им подарки и оказывать разнообразную помощь. По итогам таких задач ученики должны написать сочинения для формирования "правильных ценностных ориентиров".

Отмечается, что Россия таким образом использует советские образовательные методики "работы с ветеранами", которые являются частью масштабной политики милитаризации в РФ.

"Такие инициативы, которые калькируют советские образовательные методики "работы с ветеранами", являются частью масштабной политики милитаризации в РФ.

"Детям прививается ненависть к Украине и странам Запада. В сознании детей формируется образ "врагов России", а агрессивная война оправдывается как неизбежная необходимость "защиты Родины", - говорится в сообщении ЦПД.

В ценре также подчеркнули, что для пропаганды среди детей системно привлекаются и участники войны против Украины, многие из которых являются военными и уголовными преступниками.