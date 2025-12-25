RU

Война в Украине

Формируют ненависть к Украине: российских школьников заставляют общаться с "ветеранами СВО"

Фото: детей заставляют искать ветеранов СВО (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Российские власти продолжают активно милитаризировать систему образования, в том числе привлекая так называемых "ветеранов СВО" к воспитанию детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр противодействия дезинформации" при СНБО Украины в Telegram.

Известно, что учителям истории российских школ настойчиво "рекомендуют" организовывать в рамках внеурочной деятельности поиск детьми "ветеранов СВО" в своих населенных пунктах.

Также школьников воспитывают вручать им подарки и оказывать разнообразную помощь. По итогам таких задач ученики должны написать сочинения для формирования "правильных ценностных ориентиров".

Отмечается, что Россия таким образом использует советские образовательные методики "работы с ветеранами", которые являются частью масштабной политики милитаризации в РФ.

"Такие инициативы, которые калькируют советские образовательные методики "работы с ветеранами", являются частью масштабной политики милитаризации в РФ.

"Детям прививается ненависть к Украине и странам Запада. В сознании детей формируется образ "врагов России", а агрессивная война оправдывается как неизбежная необходимость "защиты Родины", - говорится в сообщении ЦПД.

В ценре также подчеркнули, что для пропаганды среди детей системно привлекаются и участники войны против Украины, многие из которых являются военными и уголовными преступниками.

Также РБК-Украина писала, что россияне насаждают пропаганду и в школах на оккупированных территориях. Украинским детям "втирают в мозги" разную чушь, в том числе, что в ВУЗах на подконтрольной Киеву территории "пропагандируют наркотики и разврат".

Школьников также пугают тем, что украинские дипломы якобы не признаются в мире, а студентов отправляют на фронт за низкие оценки.

Однако, несмотря на усилия российской пропагандистской машины, школьники ищут возможность поступить в украинские ВУЗы и покинуть оккупированные районы.

Российская ФедерацияШколаВойна в УкраинеВетераны