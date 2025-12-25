Формують ненависть до України: російських школярів змушують спілкуватись з "ветеранами СВО"

Російська влада продовжує активно мілітаризувати систему освіти, в тому числі залучаючи так званих "ветеранів СВО" до виховання дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр протидії дезінформації" при РНБО України в Telegram.

В ценрі також підкреслили, що для пропаганди серед дітей системно залучаються і учасники війни проти України, багато з яких є воєнними та кримінальними злочинцями.

"Дітям прищеплюється ненависть до України та країн Заходу. У свідомості дітей формується образ "ворогів Росії", а агресивна війна виправдовується як неминуча необхідність "захисту Батьківщини", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що Росія таким чином використовує радянсї освітні методики "роботи з ветеранами", які є частиною масштабної політики мілітаризаці в РФ.

Також школярів виховують вручати їм подарунки та надавати різноманітну допомогу. За підсумками таких завдань учні мають написати твори для формування "правильних ціннісних орієнтирів".

Відомо, що вчителям історії російських шкіл наполегливо "рекомендують" організовувати в рамках позаурочної діяльності пошук дітьми "ветеранів СВО" в своїх населених пунктах.

Також РБК-Україна писало, що росіяни насаджують пропаганду і в школах на окупованих територіях. Українським дітям "втирають в мізки" різну нісенітницю, в тому числі, що у ВИШах на підконтрольній Києву території "пропагують наркотики та розпусту".

Школярів також лякають тим, що українські дипломи нібито "не визнаються у світі", а студентів відправляють на фронт за низькі оцінки.

Однак, попри зусилля російської пропагандистської машини, школярі шукають можливості вступити до українських ВИШів і покинути окуповані райони.