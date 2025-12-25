ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Формують ненависть до України: російських школярів змушують спілкуватись з "ветеранами СВО"

Четвер 25 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Формують ненависть до України: російських школярів змушують спілкуватись з "ветеранами СВО" Фото: дітей змушують шукати ветеранів СВО (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Російська влада продовжує активно мілітаризувати систему освіти, в тому числі залучаючи так званих "ветеранів СВО" до виховання дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр протидії дезінформації" при РНБО України в Telegram.

Відомо, що вчителям історії російських шкіл наполегливо "рекомендують" організовувати в рамках позаурочної діяльності пошук дітьми "ветеранів СВО" в своїх населених пунктах.

Також школярів виховують вручати їм подарунки та надавати різноманітну допомогу. За підсумками таких завдань учні мають написати твори для формування "правильних ціннісних орієнтирів".

Зазначається, що Росія таким чином використовує радянсї освітні методики "роботи з ветеранами", які є частиною масштабної політики мілітаризаці в РФ.

"Дітям прищеплюється ненависть до України та країн Заходу. У свідомості дітей формується образ "ворогів Росії", а агресивна війна виправдовується як неминуча необхідність "захисту Батьківщини", - йдеться у повідомленні ЦПД.

В ценрі також підкреслили, що для пропаганди серед дітей системно залучаються і учасники війни проти України, багато з яких є воєнними та кримінальними злочинцями.

Також РБК-Україна писало, що росіяни насаджують пропаганду і в школах на окупованих територіях. Українським дітям "втирають в мізки" різну нісенітницю, в тому числі, що у ВИШах на підконтрольній Києву території "пропагують наркотики та розпусту".

Школярів також лякають тим, що українські дипломи нібито "не визнаються у світі", а студентів відправляють на фронт за низькі оцінки.

Однак, попри зусилля російської пропагандистської машини, школярі шукають можливості вступити до українських ВИШів і покинути окуповані райони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Школа Війна в Україні Ветерани
Новини
Ситуація на фронті: росіян відбивають від Куп'янська, Костянтинівку та Покровськ штурмують
Ситуація на фронті: росіян відбивають від Куп'янська, Костянтинівку та Покровськ штурмують
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну