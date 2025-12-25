ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Формируют ненависть к Украине: российских школьников заставляют общаться с "ветеранами СВО"

Четверг 25 декабря 2025 07:00
UA EN RU
Формируют ненависть к Украине: российских школьников заставляют общаться с "ветеранами СВО" Фото: детей заставляют искать ветеранов СВО (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Российские власти продолжают активно милитаризировать систему образования, в том числе привлекая так называемых "ветеранов СВО" к воспитанию детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр противодействия дезинформации" при СНБО Украины в Telegram.

Известно, что учителям истории российских школ настойчиво "рекомендуют" организовывать в рамках внеурочной деятельности поиск детьми "ветеранов СВО" в своих населенных пунктах.

Также школьников воспитывают вручать им подарки и оказывать разнообразную помощь. По итогам таких задач ученики должны написать сочинения для формирования "правильных ценностных ориентиров".

Отмечается, что Россия таким образом использует советские образовательные методики "работы с ветеранами", которые являются частью масштабной политики милитаризации в РФ.

"Такие инициативы, которые калькируют советские образовательные методики "работы с ветеранами", являются частью масштабной политики милитаризации в РФ.

"Детям прививается ненависть к Украине и странам Запада. В сознании детей формируется образ "врагов России", а агрессивная война оправдывается как неизбежная необходимость "защиты Родины", - говорится в сообщении ЦПД.

В ценре также подчеркнули, что для пропаганды среди детей системно привлекаются и участники войны против Украины, многие из которых являются военными и уголовными преступниками.

Также РБК-Украина писала, что россияне насаждают пропаганду и в школах на оккупированных территориях. Украинским детям "втирают в мозги" разную чушь, в том числе, что в ВУЗах на подконтрольной Киеву территории "пропагандируют наркотики и разврат".

Школьников также пугают тем, что украинские дипломы якобы не признаются в мире, а студентов отправляют на фронт за низкие оценки.

Однако, несмотря на усилия российской пропагандистской машины, школьники ищут возможность поступить в украинские ВУЗы и покинуть оккупированные районы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Школа Война в Украине Ветераны
Новости
Ситуация на фронте: россиян отбивают от Купянска, Константиновку и Покровск штурмуют
Ситуация на фронте: россиян отбивают от Купянска, Константиновку и Покровск штурмуют
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну