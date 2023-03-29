"Фігурантом є колишній високопосадовець з Одеської області Олександр Коротаєв. Раніше він був заступником начальника головного управління МНС (зараз ДСНС) в Одеській області", - пише пресслужба.

Під час повномасштабного вторгнення ворога колаборант переїхав до тимчасово окупованої частини Херсонської області. Там він приєднався до місцевої окупаційної адміністрації і за дорученням гауляйтера Сальдо формував новий військовий батальйон для загарбників.

До складу угруповання намагались "мобілізувати" максимальну кількість містян. При цьому колаборант особисто агітував громадян вступити до лав загарбників й виступити проти України. У публічних виступах зрадник виправдовував війну проти України, тимчасове захоплення Криму й воєнні злочини Росії.

Колаборанту повідомлено про підозру за двома статтями КК України:

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

"Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - пише пресслужба.

Фото: формував "російський батальйон" в окупації. СБУ повідомила про підозру зраднику (t.me/SBUkr/7725)