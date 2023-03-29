В Україні повідомлено про підозру колаборанту, який формував "російський батальйон" з цивільних в Херсонській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"Фігурантом є колишній високопосадовець з Одеської області Олександр Коротаєв. Раніше він був заступником начальника головного управління МНС (зараз ДСНС) в Одеській області", - пише пресслужба.
Під час повномасштабного вторгнення ворога колаборант переїхав до тимчасово окупованої частини Херсонської області. Там він приєднався до місцевої окупаційної адміністрації і за дорученням гауляйтера Сальдо формував новий військовий батальйон для загарбників.
До складу угруповання намагались "мобілізувати" максимальну кількість містян. При цьому колаборант особисто агітував громадян вступити до лав загарбників й виступити проти України. У публічних виступах зрадник виправдовував війну проти України, тимчасове захоплення Криму й воєнні злочини Росії.
Колаборанту повідомлено про підозру за двома статтями КК України:
"Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - пише пресслужба.
Фото: формував "російський батальйон" в окупації. СБУ повідомила про підозру зраднику (t.me/SBUkr/7725)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала ще трьох колаборантів під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Херсонської областей.
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