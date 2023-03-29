В Украине сообщено о подозрении коллаборанту, формировавшему "российский батальон" из гражданских в Херсонской области.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"Фигурантом является бывший высокопоставленный чиновник из Одесской области Александр Коротаев. Ранее он был заместителем начальника главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области", - пишет пресс-служба.
Во время полномасштабного вторжения врага коллаборант переехал во временно оккупированную часть Херсонской области. Там он присоединился к местной оккупационной администрации и по доверенности гауляйтера Сальдо формировал новый военный батальон для захватчиков.
В состав группировки пытались "мобилизовать" максимальное количество горожан. При этом коллаборант лично агитировал граждан вступить в ряды захватчиков и выступить против Украины. В публичных выступлениях предатель оправдывал войну против Украины, временную оккупацию Крыма и военные преступления России.
Колаборанту доложено о подозрении по двум статьям УК Украины:
"Сейчас коллаборант скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", - пишет пресс-служба.
Фото: формировал "российский батальон" в оккупации. СБУ сообщила о подозрении предателю (t.me/SBUkr/7725)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала еще трех коллаборантов во время стабилизационных мер в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей.
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