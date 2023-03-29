"Фигурантом является бывший высокопоставленный чиновник из Одесской области Александр Коротаев. Ранее он был заместителем начальника главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области", - пишет пресс-служба.

Во время полномасштабного вторжения врага коллаборант переехал во временно оккупированную часть Херсонской области. Там он присоединился к местной оккупационной администрации и по доверенности гауляйтера Сальдо формировал новый военный батальон для захватчиков.

В состав группировки пытались "мобилизовать" максимальное количество горожан. При этом коллаборант лично агитировал граждан вступить в ряды захватчиков и выступить против Украины. В публичных выступлениях предатель оправдывал войну против Украины, временную оккупацию Крыма и военные преступления России.

Колаборанту доложено о подозрении по двум статьям УК Украины:

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

"Сейчас коллаборант скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", - пишет пресс-служба.

Фото: формировал "российский батальон" в оккупации. СБУ сообщила о подозрении предателю (t.me/SBUkr/7725)