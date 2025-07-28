Формувати антикорупційні органи повинні Герої України, а не міжнародні лобісти, - Тимошенко

На її переконання, антикорупційні органи мають бути реально незалежними та не підпорядковуватися нікому, хто має доступ до фінансів чи бюджету.

"Ми пропонуємо створити Національну асамблею, яка могла б складатися з героїв України, які брали участь у бойових діях. У нас їх сьогодні 211, живих. І щоб вони призначали керівництво антикорупційних органів. По-перше, це абсолютні моральні авторитети країни. А по-друге, ці люди ближче за всіх стикнулися з корупцією - коли через корупцію не вистачає зброї, боєприпасів, немає нормального одягу, погане харчування тощо", - зазначила Тимошенко.

Вона нагадала, що наразі усі антикорупційні органи призначає Міжнародна дорадча рада, яка складається з іноземних громадян, "мету роботи яких ми в Україні взагалі не знаємо".

Лідерка "Батьківщини" додала, що створити Національну асамблею міг би парламент, а участь у ній була б добровільною.

"Наші герої, послухавши усіх кандидатів, могли б голосуванням вибрати найдостойнішого. Треба дати їм можливість, замість цієї нікому незрозумілої міжнародної дорадчої ради, перезавантажити НАБУ, САП, Антикорупційний суд. Це, на мою думку, повністю змінить якість запобігання будь-яким корупційним діям", - наголосила Юлія Тимошенко.