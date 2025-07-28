Формувати антикорупційні органи повинні Герої України, а не міжнародні лобісти, - Тимошенко

"Батьківщина" подасть в парламент альтернативний президентському законопроєкт. Він дозволить ветеранам формувати антикорупційні органи України.
Про це повідомила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в програмі "Суботній політклуб", пише РБК-Україна з посиланням на Еспресо.TV.
На її переконання, антикорупційні органи мають бути реально незалежними та не підпорядковуватися нікому, хто має доступ до фінансів чи бюджету.
"Ми пропонуємо створити Національну асамблею, яка могла б складатися з героїв України, які брали участь у бойових діях. У нас їх сьогодні 211, живих. І щоб вони призначали керівництво антикорупційних органів. По-перше, це абсолютні моральні авторитети країни. А по-друге, ці люди ближче за всіх стикнулися з корупцією - коли через корупцію не вистачає зброї, боєприпасів, немає нормального одягу, погане харчування тощо", - зазначила Тимошенко.
Вона нагадала, що наразі усі антикорупційні органи призначає Міжнародна дорадча рада, яка складається з іноземних громадян, "мету роботи яких ми в Україні взагалі не знаємо".
Лідерка "Батьківщини" додала, що створити Національну асамблею міг би парламент, а участь у ній була б добровільною.
"Наші герої, послухавши усіх кандидатів, могли б голосуванням вибрати найдостойнішого. Треба дати їм можливість, замість цієї нікому незрозумілої міжнародної дорадчої ради, перезавантажити НАБУ, САП, Антикорупційний суд. Це, на мою думку, повністю змінить якість запобігання будь-яким корупційним діям", - наголосила Юлія Тимошенко.
Нагадаємо, на прохання представників військової профспілки Тимошенко ініціювала створення в парламенті міжфракційного обʼєднання із захисту прав ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин.
Крім того, 17 червня фракція "Батьківщина" виступила з ініціативою внести на розгляд парламенту законопроєкт щодо виділення двох гектарів кожному військовослужбовцю, членам родини загиблих за Україну або зниклих безвісти воїнів.
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