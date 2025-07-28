Формировать антикоррупционные органы должны Герои Украины, а не международные лоббисты, - Тимошенко

По ее убеждению, антикоррупционные органы должны быть реально независимыми и не подчиняться никому, кто имеет доступ к финансам или бюджету.

"Мы предлагаем создать Национальную ассамблею, которая могла бы состоять из героев Украины, которые принимали участие в боевых действиях. У нас их сегодня 211, живых, и чтобы они назначали руководство антикоррупционных органов. Во-первых, это абсолютные моральные авторитеты страны. А во-вторых, эти люди ближе всех столкнулись с коррупцией - когда из-за коррупции не хватает оружия, боеприпасов, нет нормальной одежды, плохое питание и т.д.", - отметила Тимошенко.

Она напомнила, что сейчас все антикоррупционные органы назначает Международный совещательный совет, состоящий из иностранных граждан, "цель работы которых мы в Украине вообще не знаем".

Лидер "Батькивщины" добавила, что создать Национальную ассамблею мог бы парламент, а участие в ней было бы добровольным.

"Наши герои, послушав всех кандидатов, могли бы голосованием выбрать самого достойного. Надо дать им возможность, вместо этого никому непонятного международного совещательного совета, перезагрузить НАБУ, САП, Антикоррупционный суд. Это, по моему мнению, полностью изменит качество предотвращения любых коррупционных действий", - подчеркнула Юлия Тимошенко.