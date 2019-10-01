"Формулу Штайнмайера" імплементують в закон про статус Донбасу, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон почне діяти, коли на Донбасі пройдуть вибори згідно української Конституції

Так звану "формулу Штайнмайера", яку українська сторона підписала на засіданні тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, імплементують у новий закон про статус Донбасу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу у вівторок, 1 жовтня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що тимчасовий закон про особливий статус Донбасу почне діяти на постійній основі за умови, коли там відбудуться місцеві вибори по Конституції України, а також після публікації ОБСЄ про те, що вибори пройшли за міжнародними стандартами.

"Ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і бути не може. Закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який буде розробляти парламент у співпраці і публічно обговорені з суспільством. В цьому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Тому не буде ніякої капітуляції ... Формула Штайнмайера повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає ", - заявив Зеленський.

Він також уточнив, що у відповідь на лист представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдика українська сторона відповіла, що узгоджувала текст формули.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що в Мінську була досягнута домовленість про розведенні військ в Петровському і Золотом.

Крім того, глава держави заявив, що після підписання формули були усунені останні перешкоди для проведення саміту "нормандської четвірки". За його словами, найближчим часом буде відома дата проведення саміту.