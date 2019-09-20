У "формулі Штайнмайєра" немає пункту про амністію бойовиків, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За його словами, ця формула стосується лише проведення виборів в ОРДЛО

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що в "формулі Штайнмайєра", якою пропонується врегулювати ситуацію на Донбасі, немає ні слова про амністію бойовиків "Л/ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Пристайко підкреслив, що цей план стосується виключно проведення виборів на окупованій території Донбасу (ОРДЛО). Він додав, що незважаючи на те, що вже неодноразово розкривав пункти цієї формули, її "дуже широко інтерпретують".

"У формулі немає жодного слова ні про амністію, нічого. Тільки співвідношення між проведенням виборів (в ОРДЛО - ред.) І тимчасовим застосування закону про особливий статус і постійним застосуванням закону про особливий статус", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Пристайко пояснив, що на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську текст "формули Штайнмайєра" не був узгоджений через "технічне непорозуміння". Він додав, що текст документа, який повинні були узгодити в Мінську, може змінитися до наступного засідання ТКГ, яке має відбутися в жовтні.

Раніше в Росії опублікували текст узгодженої "формули Штайнмайєра". Згідно їй, закон про особливий статус Донбасу набирає чинності в 20:00 в день голосування на позачергових виборах в окупованих районах. При цьому вибори повинні бути призначені і проведені у відповідності з Конституцією України та законом, що регулює місцеві вибори в ОРДЛО.

Також раніше Пристайко повідомляв, що вибори в окупованому Донбасі будуть проводитися на основі українського закону про вибори.