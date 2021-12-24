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"Формула Штайнмайера" исключает выборы в ОРДЛО не под контролем Украины, - Ермак

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 16:31
"Формула Штайнмайера" исключает выборы в ОРДЛО не под контролем Украины, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Глава Офиса президента Андрей Ермак не видит ничего плохого в так называемой "формуле Штайнмайера", которая касается политического урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По его словам, она исключает проведение местных выборов не под контролем Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания "Фокус".

"Относительно "формулы Штайнмайера" - она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого… Обращаю внимание, что именно в этой формуле ключевой момент - легитимность выборов подтверждается ОБСЕ", - отмети Ермак.

По его словам, согласно Копенгагенскому документу, который устанавливает принципы проведения демократических выборов, выборы в ОРДЛО должны проходить полностью под контролем украинских властей, при участии всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей. А украинские правоохранители должны обеспечивать безопасность.

"Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством проводящего выборы государства. А иначе как обеспечить безопасность?", - сказал Ермак.

Он также считает, что выполнение пункта о границе, записанного в минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогла бы признать выборы легитимными.

Что такое "формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных местных выборах в ОРДЛО, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах.

Особый статус Донбасса будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада ОБСЕ о соответствии местных выборов международным стандартам, а также украинскому законодательству.

Закон продолжит действовать на постоянной основе после признания выборов демократическими.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия на переговорах ТКГ срывает обсуждение "формулы Штайнмайера" и настаивает на согласовании "мирного плана "ЛДНР".

А Алексей Резников на должности министра по вопросам реинтеграции заявлял, что в этой формуле "нет зрады, это фантастический документ".

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Донбасс Андрей Ермак Формула Штайнмайера
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