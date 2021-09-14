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РФ сорвала обсуждение "формулы Штайнмайера" и настаивает на "плане" боевиков, - Гармаш

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 16:26
РФ сорвала обсуждение "формулы Штайнмайера" и настаивает на "плане" боевиков, - Гармаш Фото: Сергей Гармаш, член делегации Украины в ТКГ (facebook.com/sergiy garmash)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сорвала обсуждение имплементации "формулы Штайнмайера". Представители России предложили обговорить так называемый "план действий" боевиков ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша.

"Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтоб сорвать обсуждение и, соответственно, последующую имплементацию пресловутой "формулы Штайнмайера", - написал в Facebook Гармаш.

По его словам, на обсуждении реализации "формулы Штайнмайера" настаивала украинская делегация и представитель ОБСЕ. Однако россияне назвали этот вопрос "второстепенным" и заявили, что хотят обсуждать "план действий", представленный боевиками ОРДЛО.

"Последнее понятно - обсуждение Киевом "плана действий" ОРДЛО будет означать признание их субъектности на переговорах", - резюмировал он.

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