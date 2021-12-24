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"Формула Штайнмаєра" виключає вибори в ОРДЛО не під контролем України, - Єрмак

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 16:31
"Формула Штайнмаєра" виключає вибори в ОРДЛО не під контролем України, - Єрмак Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Глава Офісу президента Андрій Єрмак не бачить нічого поганого в так званій "формулі Штайнмаєра", яка стосується політичного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької та Луганської областей. За його словами, вона виключає проведення місцевих виборів не під контролем України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для видання " Фокус".

"Щодо "формули Штайнмаєра" - вона була дійсно узгоджена в рамках Паризького саміту, і я не бачу в ній нічого поганого... Звертаю увагу, що саме в цій формулі ключовий момент - легітимність виборів підтверджується ОБСЄ", - зазначив Єрмак.

За його словами, згідно з Копенгагенським документом, який встановлює принципи проведення демократичних виборів, вибори в ОРДЛО мають проходити повністю під контролем української влади, за участю всіх українських партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів. А українські правоохоронці повинні забезпечувати безпеку.

"Ніяких чужих бойовиків і тим більше іноземних регулярних військ там бути не може. І, звичайно, кордон на момент виборів вже має контролюватися урядом, що проводить вибори держави. А інакше як забезпечити безпеку?", - сказав Єрмак.

Він також вважає, що виконання пункту про кордон, записаного в мінському протоколі, призвело б до того, що ОБСЄ не змогла б визнати вибори легітимними.

Що таке "формула Штайнмаєра"

"Формула Штайнмаєра" передбачає, що закон про особливий статус Донбасу набуває чинності о 20:00 в день голосування на позачергових місцевих виборах в ОРДЛО, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціальним законом, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах.

Особливий статус Донбасу діятиме на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді ОБСЄ про відповідність місцевих виборів міжнародним стандартам, а також українському законодавству.

Закон продовжить діяти на постійній основі після визнання виборів демократичними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія на переговорах ТКГ зриває обговорення "формули Штайнмаєра" і наполягає на узгодженні "мирного плану "ЛДНР".

А Олексій Резніков на посаді міністра з питань реінтеграції заявляв, що в цій формулі "нмає зради, це фантастичний документ".

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Донбас Андрій Єрмак Формула Штайнмаєра
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