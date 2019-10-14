"Формула Штайнмайера" в ближайшее время не будет реализована, - нардеп

"Формула Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе не будет реализована в ближайшее время. Об это заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Марина Бардина в эфире "Громадського".

Она заявила, что реализация формулы напрямую зависит от безопасности на Донбассе и установления мира.

"Мы видим, что эти попытки не удаются, собственно, из-за несоблюдения тишины. Поэтому это наталкивает нас на понимание, что простой формулы не может быть. Если мы говорим о "формуле Штайнмайера" - да, она согласована и так же хотелось бы иметь возможность ее реализации, возможно быстрой, но мы видим, что чтобы двигаться к формуле - должна быть обеспечена составляющая безопасности. А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам так же необходимо и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время", - рассказала нардеп.

На вопрос о ближайшем времени, Бардина ответила "в течение года".

Напомним, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что выборы в ОРДЛО могут состояться лишь при украинской власти и международном контроле, для этого могут понадобиться десятки лет. По его словам, избирательный процесс под российскими войсками невозможен.

Ранее в Министерстве иностранных дел рассказали, при каких условиях заработает "формула Штайнмайера".