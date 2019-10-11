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На проведение выборов в ОРДЛО могут понадобиться десятки лет, - замглавы МИД

Новости » Политика    11.10.2019 - 15:50
На проведение выборов в ОРДЛО могут понадобиться десятки лет, - замглавы МИД
Фото: Василий Боднар (carpathia.gov.ua)

Выборы в ОРДЛО состоятся лишь при украинской власти и международным контролем

Выборы в ОРДЛО могут состояться лишь при украинской власти и международном контроле, для этого могут понадобиться десятки лет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время выступления в Херсоне, передает РБК-Украина.

По его словам, избирательный процесс под российскими войсками невозможен.

"Выборы под российскими войсками произойти не могут. Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими. К этому мы можем идти и десятки лет. И это надо понимать", - сказал Боднар.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в минских договоренностях есть пункт, согласно которому выборы на Донбассе могут пройти перед тем, как Украина получит контроль над границей. По его словам, Украина не согласится на это, а выборы станут возможными лишь после получения Украиной контроля над границей.

Также РБК-Украина писало, что по мнению председателя комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, выборы в ОРДЛО должны состояться по формуле выборов на всей территории Украины.

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