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Формула мира. Украина и Швейцария начинают подготовку встречи на уровне лидеров

Понедельник 15 января 2024 19:19
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Формула мира. Украина и Швейцария начинают подготовку встречи на уровне лидеров Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинская и швейцарская команды с завтрашнего дня, 16 января, приступают к подготовке к проведению глобального саммита мира на уровне лидеров государств-участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместном брифинге со швейцарской коллегой Виолой Амхерд в Берне.

"Сегодня мы отметили успешность работы в формате советников по формуле мира. Швейцария эффективно организовала встречу накануне. Было значительное расширение представительства", - сказал глава украинского государства.

Зеленский отметил, что уже задействовано в этом вопросе более 80 государств и международных институций.

"Мы ценим это. Я благодарен госпоже президенту и команде за договоренность, что наши команды уже с завтрашнего дня начинают подготовку к проведению в Швейцарии на уровне лидеров глобального саммита мира", - заявил он.

По словам украинского президента, этот саммит должен "наполнить необходимой энергией все, что уже удалось достичь и определить, что завершение войны должно быть исключительно справедливым, а возобновление действия международного права должно быть осуществлено полностью".

"Швейцария в этом наш партнер", - резюмировал Зеленский.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в швейцарском Давосе на четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров стран представили пять пунктов "формулы мира".

В частности, по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторению войны, а также вопросу подтверждения окончания войны.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В частности, она предусматривает:

  • радиационную и ядерную сохранность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
  • продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическую сохранность;
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • справедливость;
  • экоцид; потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации;
  • фиксацию окончания войны.

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