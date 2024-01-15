Формула мира. Украина и Швейцария начинают подготовку встречи на уровне лидеров
Украинская и швейцарская команды с завтрашнего дня, 16 января, приступают к подготовке к проведению глобального саммита мира на уровне лидеров государств-участников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместном брифинге со швейцарской коллегой Виолой Амхерд в Берне.
"Сегодня мы отметили успешность работы в формате советников по формуле мира. Швейцария эффективно организовала встречу накануне. Было значительное расширение представительства", - сказал глава украинского государства.
Зеленский отметил, что уже задействовано в этом вопросе более 80 государств и международных институций.
"Мы ценим это. Я благодарен госпоже президенту и команде за договоренность, что наши команды уже с завтрашнего дня начинают подготовку к проведению в Швейцарии на уровне лидеров глобального саммита мира", - заявил он.
По словам украинского президента, этот саммит должен "наполнить необходимой энергией все, что уже удалось достичь и определить, что завершение войны должно быть исключительно справедливым, а возобновление действия международного права должно быть осуществлено полностью".
"Швейцария в этом наш партнер", - резюмировал Зеленский.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в швейцарском Давосе на четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров стран представили пять пунктов "формулы мира".
В частности, по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторению войны, а также вопросу подтверждения окончания войны.
Украинская формула мира
Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.
В частности, она предусматривает:
- радиационную и ядерную сохранность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
- продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
- энергетическую сохранность;
- освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- справедливость;
- экоцид; потребность немедленной защиты природы;
- недопущение эскалации;
- фиксацию окончания войны.
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