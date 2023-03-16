Формула миру та прискорення допомоги. Кулеба провів переговори з Блінкеном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони порушили питання української "Формули миру", а також військової допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами голови МЗС, Україна продовжує працювати з США, а також іншими партнерами, аби забезпечити нашу країну необхідними боєприпасами для оборони та контрнаступальних операцій.

"Розмовляв з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про українську "Формулу миру" та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів", - пише міністр Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 15 березня, відбулось десяте засідання "Рамштайн", під час якого сторони порушили питання посилення ППО, постачання боєприпасів та інші.

Тим часом, за словами президента Польщі Анджея Дуди, Варшава найближчими днями передасть Україні винищувачі МіГ-29.

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