Формула миру та повернення українських дітей. Зеленський зустрівся з головою МЗС Канади

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Остання прибула сьогодні, 2 лютого, з візитом до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Під час зустрічі президент подякував Канаді за потужну підтримку Україні під час її протистояння російській агресії. Зокрема він подякував за фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яка надається Києву з перших днів повномасштабного вторгнення терористів.
"Це свідчить про справді міцні відносини та партнерство. Також хочу подякувати за рішення уряду Канади про виділення наступного пакета військової допомоги. Це зміцнює наші Збройні Сили для ефективної боротьби з агресором", - додав Зеленський.
Про що говорили:
"Для нас повернення всіх українських громадян, включно з дітьми, залишається одним із ключових пріоритетів. Ми вдячні Канаді за вагому роль у створенні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що допоможе всім нашим дітям невдовзі повернутися на батьківщину", - пояснив президента.
Сьогодні, 2 лютого, до Києва прибула міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час візиту вона вже зустрілась з українським колегою Дмитром Кулебою. Сторони обговорили:
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