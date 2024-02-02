Формула мира и возвращение украинских детей. Зеленский встретился с главой МИД Канады

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли. Последняя прибыла сегодня, 2 февраля, с визитом в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Во время встречи президент поблагодарил Канаду за мощную поддержку Украины во время ее противостояния российской агрессии. В частности он поблагодарил за финансовую, военную и гуманитарную помощь, которая предоставляется Киеву с первых дней полномасштабного вторжения террористов.
"Это свидетельствует о действительно крепких отношениях и партнерстве. Также хочу поблагодарить за решение правительства Канады о выделении следующего пакета военной помощи. Это укрепляет наши Вооруженные Силы для эффективной борьбы с агрессором", - добавил Зеленский.
О чем говорили:
"Для нас возвращение всех украинских граждан, включая детей, остается одним из ключевых приоритетов. Мы благодарны Канаде за весомую роль в создании Международной коалиции за возвращение украинских детей, что поможет всем нашим детям вскоре вернуться на родину", - пояснил президента.
Сегодня, 2 февраля, в Киев прибыла министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. В ходе визита она уже встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили:
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