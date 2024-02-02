RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Формула мира и возвращение украинских детей. Зеленский встретился с главой МИД Канады

Фото: Владимир Зеленский встретился с главой Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли. Последняя прибыла сегодня, 2 февраля, с визитом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время встречи президент поблагодарил Канаду за мощную поддержку Украины во время ее противостояния российской агрессии. В частности он поблагодарил за финансовую, военную и гуманитарную помощь, которая предоставляется Киеву с первых дней полномасштабного вторжения террористов. 

"Это свидетельствует о действительно крепких отношениях и партнерстве. Также хочу поблагодарить за решение правительства Канады о выделении следующего пакета военной помощи. Это укрепляет наши Вооруженные Силы для эффективной борьбы с агрессором", - добавил Зеленский. 

О чем говорили: 

  • президент проинформировал главу МИД Канады о мерах по реализации Формулы мира и подготовке, а также проведении Глобального саммита мира; 
  • Зеленский поблагодарил Канаду за лидерскую роль в работе Международной коалиции по возвращению принудительно перемещенных украинских детей. Заседание коалиции сегодня состоится в Киеве.

"Для нас возвращение всех украинских граждан, включая детей, остается одним из ключевых приоритетов. Мы благодарны Канаде за весомую роль в создании Международной коалиции за возвращение украинских детей, что поможет всем нашим детям вскоре вернуться на родину", - пояснил президента.

  • обсудили подготовку двустороннего документа с Канадой о гарантиях безопасности Украины, который заключат вскоре; 
  • скоординировали шаги по дальнейшему диалогу между странами на высшем уровне и в рамках международных организаций.

Визит главы МИД Канады в Украину

Сегодня, 2 февраля, в Киев прибыла министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. В ходе визита она уже встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили:

  • политику, экономику, дополнение соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой;
  • замороженные активы России;
  • санкций против России;
  • реализацию украинской Формулы мира, где Канада сопредседательствует в 4 пункте - освобождение пленных и депортированных лиц.
  • вооружение, в котором нуждается Украина;
  • создание коалиции по возвращению украинских детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаВойна в Украине