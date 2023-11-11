Формула мира, Ближний Восток и прочее. Ермак провел телефонные переговоры с Салливаном

Про що говорили:

порушили питання актуальної ситуації на найгарячіших ділянках фронту;

обговорили оборонні операції й наступальні дії українських воїнів;

Єрмак наголосив на важливості своєчасного постачання озброєння та боєприпасів для успішного захисту українських земель;

обговорили ситуацію на Близькому Сході й важливість уникнення ескалації, а також жертв серед цивільних.

"Крім того, було продовжено діалог щодо реалізації Формули миру. Особливу увагу Андрій Єрмак і Джейк Салліван приділили результатам третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації пунктів Формули, яка відбулася на Мальті", - пише пресслужба.

Андрій Єрмак подякував президент США Джо Байдену, його команді й обом палатам Конгресу США за рішучу підтримку України.

Саміт формули миру

Нещодавно відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:

Ядерна та радіаційна безпека;

Енергетична безпека;

Безперебійне постачання продовольства;

Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;

Відновлення територіальної цілісності України.

Підтримка США Україні

Сполучені Штати Америки є одними з головних союзників нашої країни у протистоянні російські агресії. З початку війни Штати підтримують Україну військовою та фінансовою допомогою.

Нещодавно в Пентагоні заявили про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.

Джо Байден в жовтні запропонував виділити нашій країні та Ізраїлю допомогу на 106 млрд доларів. Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав конгресменів голосувати за допомогу Тель-Авів окремо, втім демократи заблокували цю спробу.