Формула мира, Ближний Восток и прочее. Ермак провел телефонные переговоры с Салливаном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Про що говорили:
"Крім того, було продовжено діалог щодо реалізації Формули миру. Особливу увагу Андрій Єрмак і Джейк Салліван приділили результатам третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації пунктів Формули, яка відбулася на Мальті", - пише пресслужба.
Андрій Єрмак подякував президент США Джо Байдену, його команді й обом палатам Конгресу США за рішучу підтримку України.
Нещодавно відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:
Сполучені Штати Америки є одними з головних союзників нашої країни у протистоянні російські агресії. З початку війни Штати підтримують Україну військовою та фінансовою допомогою.
Нещодавно в Пентагоні заявили про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.
Джо Байден в жовтні запропонував виділити нашій країні та Ізраїлю допомогу на 106 млрд доларів. Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав конгресменів голосувати за допомогу Тель-Авів окремо, втім демократи заблокували цю спробу.
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