Формула мира, Ближний Восток и прочее. Ермак провел телефонные переговоры с Салливаном

О чем говорили:

подняли вопрос актуальной ситуации на самых горячих участках фронта;

обсудили оборонительные операции и наступательные действия украинских воинов;

Ермак отметил важность своевременной поставки вооружения и боеприпасов для успешной защиты украинских земель;

обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и важность избежания эскалации, а также жертв среди гражданских.

"Кроме того, был продолжен диалог по реализации Формулы мира. Особое внимание Андрей Ермак и Джейк Салливан уделили результатам третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации пунктов Формулы, которая состоялась на Мальте", - пишет пресс-служба.

Андрей Ермак поблагодарил президента США Джо Байдена, его команду и обе палаты Конгресса США за решительную поддержку Украины.

Саммит формулы мира

Недавно состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассмотренных вопросов:

Ядерная и радиационная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Бесперебойные поставки продовольствия;

Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;

Восстановление территориальной целостности Украины.

Поддержка США Украине

Соединенные Штаты Америки являются одними из главных союзников нашей страны в противостоянии российской агрессии. С начала войны Штаты поддерживают Украину военной и финансовой помощью.

Недавно в Пентагоне заявили о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов, которые предусмотрены на военную помощь Украине.

Джо Байден в октябре предложил выделить нашей стране и Израилю помощь на 106 млрд долларов. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал конгрессменов голосовать за помощь Тель-Авив отдельно, впрочем, демократы заблокировали эту попытку.