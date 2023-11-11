Формула мира, Ближний Восток и прочее. Ермак провел телефонные переговоры с Салливаном

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
О чем говорили:
"Кроме того, был продолжен диалог по реализации Формулы мира. Особое внимание Андрей Ермак и Джейк Салливан уделили результатам третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации пунктов Формулы, которая состоялась на Мальте", - пишет пресс-служба.
Андрей Ермак поблагодарил президента США Джо Байдена, его команду и обе палаты Конгресса США за решительную поддержку Украины.
Недавно состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассмотренных вопросов:
Соединенные Штаты Америки являются одними из главных союзников нашей страны в противостоянии российской агрессии. С начала войны Штаты поддерживают Украину военной и финансовой помощью.
Недавно в Пентагоне заявили о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов, которые предусмотрены на военную помощь Украине.
Джо Байден в октябре предложил выделить нашей стране и Израилю помощь на 106 млрд долларов. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал конгрессменов голосовать за помощь Тель-Авив отдельно, впрочем, демократы заблокировали эту попытку.
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