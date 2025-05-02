Формула-1: розклад, прогноз і головні інтриги Гран-прі Маямі

Чи залишиться Піастрі лідером

Після перемоги в Саудівській Аравії, пілот "Макларена" Оскар Піастрі очолює чемпіонат, випереджаючи свого партнера по команді Ландо Норріса на 10 очок. Якщо австралієць переможе ще і в Маямі, його вже можна буде заносити до списку головних фаворитів сезону.

Норріс, який здобув свою першу перемогу в Маямі минулого року, в свою чергу прагне відновити форму після невдалих виступів у Японії, Бахрейні та Саудівській Аравії. ​

Дворазовий переможець Маямі та чинний чемпіон перегонів Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), який наразі відстає від Піастрі на 12 очок, також залишається серйозним претендентом на успіх в Гран-прі.

Крім того, не треба скидати з рахунків Льюїса Хемілтона, який проводить свій перший сезон у складі "Феррарі". Він ще не здобував у поточному сезоні перемог, але показує обнадійливі результати.

Чи повторить Норріс минулорічний тріумф

Минулого року Норріс здобув свою першу перемогу в Формулі-1 саме в Маямі. Зараз, після серії невдалих виступів він сподівається повернути впевненість і знову стати лідером команди "Макларен". Британцю дуже потрібний успішний вікенд, аби не втратити темп у боротьбі за титул.

Чи зможе Ферстаппен компенсувати слабкі сторони "Ред Булл"

Для Ферстаппена сезон поки складається непогано. Нідерландець максимально використовує всі шанси, аби не відстати від пілотів "Макларена".

Незважаючи на те, що "Ред Булл" виглядає слабше, саме Ферстаппен своєю стабільністю утримує команду в грі. У Маямі він має чудовий послужний список – перемоги в перших двох гонках на цій трасі та у спринті 2024 року.

Конфігурація траси з великою кількістю повільних поворотів – не найкраща для нинішнього боліду "Ред Булл". Втім, враховуючи форму Ферстаппена, списувати його з рахунків – нерозумно.

Чи зможе Хемілтон повторити успіх у спринті

Як і Норріс, його співвітчизник Хемілтон терміново потребує позитивного імпульсу після невдалого старту сезону, що суттєво позначився на його моральному стані. Настільки, що він почав публічно сумніватися у перспективах співпраці з "Феррарі".

Хемілтон виграв наразі єдиний спринт сезону – у Китаї. Можливо, і коротку гонку в Маямі семиразовий чемпіон світу зможе занести собі в актив.

Спринт-вікенд: чого очікувати

Гран-прі Маямі вдруге поспіль проходитиме у форматі спринт-вікенду. Це означає, що вболівальники побачать змагання протягом трьох днів.

Спринт-кваліфікація відбудеться у п'ятницю, 2 травня. Спринт-гонка та кваліфікація до Гран-прі – в суботу, 3 травня. А головна гонка – в неділю, 4 травня. Такий формат вже довів свою популярність серед глядачів. ​

Хто з новачків дебютує на прийдешньому Гран-прі

На старт етапу в Маямі вийдуть декілька новачків. Зокрема Джек Дуен ("Альпін") та Габріель Бортолето ("Заубер") вперше виступатимуть на трасі в Маямі. Вони ще не набрали очок у сезоні, але сподіваються змінити це на спринт-вікенді. ​

Розклад Гран-прі Маямі 2025

П'ятниця, 2 травня

19:30 – Вільна практика

23:30 – Спринт-кваліфікація

Субота, 3 травня

19:00 – Спринт-гонка

23:00 – Кваліфікація

Неділя, 4 травня

23:30 – Основна гонка

Де дивитися Гран-прі Маямі

Обидві кваліфікації, спринт та гонку в прямому ефірі покаже Setanta Sports – офіційний транслятор Формули-1 в Україні.

Трансляції будуть доступними на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports+. Початок першої з трансляцій – у п'ятницю о 23:30 за Києвом.