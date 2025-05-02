Формула-1: расписание, прогноз и главные интриги Гран-при Майами

Останется ли Пиастри лидером

После победы в Саудовской Аравии, пилот "Макларена" Оскар Пиастри возглавляет чемпионат, опережая своего партнера по команде Ландо Норриса на 10 очков. Если австралиец победит еще и в Майами, его уже можно будет заносить в список главных фаворитов сезона.

Норрис, одержавший свою первую победу в Майами в прошлом году, в свою очередь стремится восстановить форму после неудачных выступлений в Японии, Бахрейне и Саудовской Аравии.

Двукратный победитель Майами и действующий чемпион гонки Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), который сейчас отстает от Пиастри на 12 очков, также остается серьезным претендентом на успех в Гран-при.

Кроме того, не надо сбрасывать со счетов Льюиса Хэмилтона, который проводит свой первый сезон в составе "Феррари". Он еще не одерживал в текущем сезоне побед, но показывает обнадеживающие результаты.

Повторит ли Норрис прошлогодний триумф

В прошлом году Норрис одержал свою первую победу в Формуле-1 именно в Майами. Сейчас, после серии неудачных выступлений он надеется вернуть уверенность и вновь стать лидером команды "Макларен". Британцу очень нужен успешный уикенд, чтобы не потерять темп в борьбе за титул.

Сможет ли Ферстаппен компенсировать слабые стороны "Ред Булл"

Для Ферстаппена сезон пока складывается неплохо. Голландец максимально использует все шансы, чтобы не отстать от пилотов "Макларена".

Несмотря на то, что "Ред Булл" выглядит слабее, именно Ферстаппен своей стабильностью удерживает команду в игре. В Майами он имеет отличный послужной список - победы в первых двух гонках на этой трассе и в спринте 2024 года.

Конфигурация трассы с большим количеством медленных поворотов - не лучшая для нынешнего болида "Ред Булл". Впрочем, учитывая форму Ферстаппена, списывать его со счетов - глупо.

Сможет ли Хэмилтон повторить успех в спринте

Как и Норрис, его соотечественник Хэмилтон срочно нуждается в положительном импульсе после неудачного старта сезона, который существенно сказался на его моральном состоянии. Настолько, что он начал публично сомневаться в перспективах сотрудничества с "Феррари".

Хэмилтон выиграл пока единственный спринт сезона - в Китае. Возможно, и короткую гонку в Майами семикратный чемпион мира сможет занести себе в актив.

Спринт-уикенд: чего ожидать

Гран-при Майами второй раз подряд будет проходить в формате спринт-уик-энда. Это означает, что болельщики увидят соревнования в течение трех дней.

Спринт-квалификация состоится в пятницу, 2 мая. Спринт-гонка и квалификация к Гран-при - в субботу, 3 мая. А главная гонка - в воскресенье, 4 мая. Такой формат уже доказал свою популярность среди зрителей.

Кто из новичков дебютирует на грядущем Гран-при

На старт этапа в Майами выйдут несколько новичков. В частности Джек Дуэн ("Альпин") и Габриэль Бортолето ("Заубер") впервые будут выступать на трассе в Майами. Они еще не набрали очков в сезоне, но надеются изменить это на спринт-уик-энде.

Расписание Гран-при Майами 2025 года

Пятница, 2 мая

19:30 - Свободная практика

23:30 - Спринт-квалификация

Суббота, 3 мая

19:00 - Спринт-гонка

23:00 - Квалификация

Воскресенье, 4 мая

23:30 - Основная гонка

Где смотреть Гран-при Майами

Обе квалификации, спринт и гонку в прямом эфире покажет Setanta Sports - официальный транслятор Формулы-1 в Украине.

Трансляции будут доступны на ОТТ-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+. Начало первой из трансляций - в пятницу в 23:30 по Киеву.