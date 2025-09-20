Формула-1 офіційно продовжила контракт з Баку: гонки триватимуть до 2030-го

Баку зберіг місце у календарі

Азербайджан залишився у графіку Гран-прі Формули-1 на наступні п’ять років. Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Траса в Баку дебютувала у Формулі-1 у 2016 році як Гран-прі Європи, а з 2017-го отримала статус постійного етапу чемпіонату.

"Продовження угоди ілюструє міцну довіру та відданість між Формулою-1, владою Азербайджану та промоутером", - заявив генеральний директор Ф-1 Стефано Доменікалі.

Хто перемагав у Баку

За вісім років на трасі перемагали сім різних гонщиків. Єдиним дворазовим тріумфатором Гран-прі Азербайджану залишається Серхіо Перес (2021, 2023).

Крім нього, у столиці Азербайджану перемагали:

Оскар Піастрі (2024)

Макс Ферстаппен (2022)

Вальттері Боттас (2019)

Льюїс Гамільтон (2018)

Даніель Ріккардо (2017)

Ніко Росберг (2016, Гран-прі Європи).

Коли відбудеться гонка

З 19 по 21 вересня в Баку проходить 17-й етап чемпіонату Формули-1 - Гран-прі Азербайджану.

У неділю, 21 вересня, гонка Гран-прі Азербайджану розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Пряму трансляцію в Україні показують Setanta Sports Ukraine та платформа Setanta Sports.