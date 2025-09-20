ua en ru
Формула-1 официально продлила контракт с Баку: гонки продлятся до 2030-го

Суббота 20 сентября 2025 15:30
Формула-1 официально продлила контракт с Баку: гонки продлятся до 2030-го Формула-1 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы-1 еще на пять лет. Баку сохранил контракт до 2030-го, а уже в этот уикенд там состоится очередной этап сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Formula 1 в соцсети X (Twitter).

Баку сохранил место в календаре

Азербайджан остался в графике Гран-при Формулы-1 на следующие пять лет. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.

Трасса в Баку дебютировала в Формуле-1 в 2016 году как Гран-при Европы, а с 2017-го получила статус постоянного этапа чемпионата.

"Продление соглашения иллюстрирует крепкое доверие и преданность между Формулой-1, властями Азербайджана и промоутером", - заявил генеральный директор Ф-1 Стефано Доменикали.

Кто побеждал в Баку

За восемь лет на трассе побеждали семь разных гонщиков. Единственным двукратным триумфатором Гран-при Азербайджана остается Серхио Перес (2021, 2023).

Кроме него, в столице Азербайджана побеждали:

  • Оскар Пиастри (2024)
  • Макс Ферстаппен (2022)
  • Вальттери Боттас (2019)
  • Льюис Хэмилтон (2018)
  • Даниэль Риккардо (2017)
  • Нико Росберг (2016, Гран-при Европы).

Когда состоится гонка

С 19 по 21 сентября в Баку проходит 17-й этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Азербайджана.

В воскресенье, 21 сентября, гонка Гран-при Азербайджана начнется в 14:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию в Украине показывают Setanta Sports Ukraine и платформа Setanta Sports.

Ранее мы писали, какие изменения ждут фанатов до 2027 года в спринтах в Формуле-1.

Также читайте, в какой стране может состояться один из новых этапов Гран-при-2026.

