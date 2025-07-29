Формула-1 може повернутися туди, де не чекали: яка країна прийме Гран-прі-2026?

Туреччина хоче повернутися до Формули-1

Організатори Гран-прі Туреччини заявили про готовність провести етап Формули-1 у 2026 році, якщо з календаря випаде інша траса.

Країна отримала повну підтримку уряду і готова провести Гран-прі на автодромі "Істанбул Парк".

Автодром нещодавно перейшов під управління Турецької федерації автомобільного спорту (TOSFED).

Її президент Ерен Уцлертопрагі зазначив, що Туреччина прагне не разової заміни, а повноцінного місця у календарі Формули-1.

"Ми ведемо активні перемовини з Формулою-1 та FIA. Уряд твердо налаштований повернути етап у Стамбулі на постійній основі", - сказав Уцлертопрагі.

Останній раз Туреччина приймала перегони Формули-1 у 2020 та 2021 роках, тоді вона тимчасово заміняла інші етапи, скасовані через пандемію COVID-19.

Проведення етапу Формули-1 у Туреччині має потужну підтримку з боку влади - від президента країни до ключових міністерств.

Як зазначив Ерен Уцлертопрагі, держава бере на себе всі організаційні та фінансові зобов’язання, що гарантує повну готовність до прийому перегонів на найвищому рівні.

Окрім того, з Туреччиною вже ведуть переговори й інші міжнародні серії автоперегонів, зацікавлені у проведенні гонок на "Істанбул Парку".

Переваги локації

Турецька траса приваблює не лише якістю, а й вигідним розташуванням. Стамбул знаходиться поруч з країнами, де високий інтерес до автоспорту.

"Ми не конкуруємо з іншими — ми пропонуємо унікальні умови. Географічна позиція, велика кількість глядачів у регіоні, підтримка уряду - усе це робить нас потужним кандидатом", - заявив президент TOSFED.

За його словами, ідеальним місяцем для проведення Гран-прі Туреччини є вересень - це зручно як для глядачів, так і для логістики. Особливо, якщо гонка відбудеться поруч з етапом у Баку.