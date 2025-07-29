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Формула-1 может вернуться туда, где не ждали: какая страна примет Гран-при-2026?

"Феррари" в Формуле-1 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Формула-1 может неожиданно вернуться в Турцию уже в 2026 году. "Истанбул Парк" готовится принять этап гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MotorSport.

Турция хочет вернуться в Формулу-1

Организаторы Гран-при Турции заявили о готовности провести этап Формулы-1 в 2026 году, если из календаря выпадет другая трасса.

Страна получила полную поддержку правительства и готова провести Гран-при на автодроме "Истанбул Парк".

Автодром недавно перешел под управление Турецкой федерации автомобильного спорта (TOSFED).

Ее президент Эрен Уцлертопраги отметил, что Турция стремится не разовой замены, а полноценного места в календаре Формулы-1.

"Мы ведем активные переговоры с Формулой-1 и FIA. Правительство твердо настроено вернуть этап в Стамбуле на постоянной основе", - сказал Уцлертопраги.

Как отметил Эрен Уцлертопраги, государство берет на себя все организационные и финансовые обязательства, что гарантирует полную готовность к приему гонок на самом высоком уровне.

Кроме того, с Турцией уже ведут переговоры и другие международные серии автогонок, заинтересованные в проведении гонок на "Истанбул Парке".

Преимущества локации

Турецкая трасса привлекает не только качеством, но и выгодным расположением. Стамбул находится рядом со странами, где высокий интерес к автоспорту.

"Мы не конкурируем с другими - мы предлагаем уникальные условия. Географическая позиция, большое количество зрителей в регионе, поддержка правительства - все это делает нас мощным кандидатом", - заявил президент TOSFED.

По его словам, идеальным месяцем для проведения Гран-при Турции является сентябрь - это удобно как для зрителей, так и для логистики. Особенно, если гонка состоится рядом с этапом в Баку.

Ранее мы писали о том, что ждет фанов в 2026 году, ведь как Формула-1 изменила календарь.

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Формула-1Турция