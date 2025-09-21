Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Азербайджану, Піастрі влетів у стіну (відео)
У столиці Азербайджану – Баку відбулося чергове Гран-прі Формули-1. Переможцем став чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.
Аварія Піастрі на старті
Гонка в Баку розпочався з драматичного епізоду: Лвідер особистого заліку – Оскар Піастрі з "Макларена" завершив гонку вже на першому колі.
Австралієць помилився на гальмуванні, заблокував колесо і влетів у стіну огорожі. Це був перший його схід у нинішньому сезоні.
Drama on the first lap!— Formula 1 (@F1) September 21, 2025
Here's Piastri heading into the wall and out of the race #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL
Упевнене лідерство Ферстаппена
Після інциденту ініціативу перехопив чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.
Пілот "Ред Булл", який стартував з поулу, швидко створив відрив і контролював хід перегонів. Його стабільність і темп дозволили впевнено здобути четверту перемогу в сезоні та скоротити відставання від Піастрі у загальному заліку.
Боротьба за подіум
Найцікавіша дуель розгорнулася позаду лідера. Джордж Рассел на "Мерседес" випередив Карлоса Сайнса і вийшов на другу позицію.
Для іспанця та його команди "Вільямс" третє місце стало історичним – це перший подіум британської стайні з 2021 року і найкращий результат за останні сім з половиною років.
Ще один пілот "Макларен" Ландо Норріс став сьомим і скоротив відставання від Піастрі у перегонах за лідерство в чемпіонаті.
Гран-прі Азербайджану, результати гонки:
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 51 коло
- Джордж Рассел ("Мерседес") +14,609
- Карлос Сайнс ("Вільямс") +19,199
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +21,760
- Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +33,290
- Юкі Цунода ("Ред Булл") +33,808
- Ландо Норріс ("Макларен") +34,227
- Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +36,310
- Шарль Леклер ("Феррарі") +36,774
- Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +38,982
- Габріел Бортолето ("Заубер") +1.07,606
- Олівер Бермен ("Хаас") +1.08,262
- Алекс Албон ("Вільямс") +1.12,870
- Естебан Окон ("Хаас") +1.17,580
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +1.18,707
- Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +1.20,237
- Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1.36,392
- П'єр Гаслі ("Альпін") +1 коло
- Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло
Зійшов:
- Оскар Піастрі ("Макларен")
Загальний залік, топ-5
- Оскар Піастрі – 324
- Ландо Норріс – 299
- Макс Ферстаппен – 255
- Джордж Расселл – 212
- Шарль Леклер – 165
Наступна гонка Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру – відбудеться 5 жовтня на трасі "Марина-Бей".
