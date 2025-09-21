Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Азербайджану, Піастрі влетів у стіну (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

Аварія Піастрі на старті

Гонка в Баку розпочався з драматичного епізоду: Лвідер особистого заліку – Оскар Піастрі з "Макларена" завершив гонку вже на першому колі.

Австралієць помилився на гальмуванні, заблокував колесо і влетів у стіну огорожі. Це був перший його схід у нинішньому сезоні.

Drama on the first lap!



Here's Piastri heading into the wall and out of the race #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Упевнене лідерство Ферстаппена

Після інциденту ініціативу перехопив чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.

Пілот "Ред Булл", який стартував з поулу, швидко створив відрив і контролював хід перегонів. Його стабільність і темп дозволили впевнено здобути четверту перемогу в сезоні та скоротити відставання від Піастрі у загальному заліку.

Боротьба за подіум

Найцікавіша дуель розгорнулася позаду лідера. Джордж Рассел на "Мерседес" випередив Карлоса Сайнса і вийшов на другу позицію.

Для іспанця та його команди "Вільямс" третє місце стало історичним – це перший подіум британської стайні з 2021 року і найкращий результат за останні сім з половиною років.

Ще один пілот "Макларен" Ландо Норріс став сьомим і скоротив відставання від Піастрі у перегонах за лідерство в чемпіонаті.

Гран-прі Азербайджану, результати гонки:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 51 коло Джордж Рассел ("Мерседес") +14,609 Карлос Сайнс ("Вільямс") +19,199 Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +21,760 Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +33,290 Юкі Цунода ("Ред Булл") +33,808 Ландо Норріс ("Макларен") +34,227 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +36,310 Шарль Леклер ("Феррарі") +36,774 Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +38,982 Габріел Бортолето ("Заубер") +1.07,606 Олівер Бермен ("Хаас") +1.08,262 Алекс Албон ("Вільямс") +1.12,870 Естебан Окон ("Хаас") +1.17,580 Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +1.18,707 Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +1.20,237 Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1.36,392 П'єр Гаслі ("Альпін") +1 коло Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло

Зійшов:

Оскар Піастрі ("Макларен")

Загальний залік, топ-5

Оскар Піастрі – 324 Ландо Норріс – 299 Макс Ферстаппен – 255 Джордж Расселл – 212 Шарль Леклер – 165

Наступна гонка Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру – відбудеться 5 жовтня на трасі "Марина-Бей".