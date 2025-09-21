Формула-1: Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Пиастри влетел в стену (видео)

В столице Азербайджана - Баку состоялось очередное Гран-при Формулы-1. Победителем стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Авария Пиастри на старте

Гонка в Баку началась с драматического эпизода: Лидер личного зачета - Оскар Пиастри из "Макларена" завершил гонку уже на первом круге.

Австралиец ошибся на торможении, заблокировал колесо и влетел в стену ограждения. Это был первый его сход в нынешнем сезоне.

Драма на первом круге!



Вот Пиастри влетел в стену и вылетел из гонки #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL - Formula 1 (@F1) 21 сентября 2025 г.

Уверенное лидерство Ферстаппена

После инцидента инициативу перехватил действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Пилот "Ред Булл", который стартовал с поула, быстро создал отрыв и контролировал ход гонки. Его стабильность и темп позволили уверенно одержать четвертую победу в сезоне и сократить отставание от Пиастри в общем зачете.

Борьба за подиум

Самая интересная дуэль развернулась позади лидера. Джордж Рассел на "Мерседес" опередил Карлоса Сайнса и вышел на вторую позицию.

Для испанца и его команды "Уильямс" третье место стало историческим - это первый подиум британской конюшни с 2021 года и лучший результат за последние семь с половиной лет.

Еще один пилот "Макларен" Ландо Норрис стал седьмым и сократил отставание от Пиастри в гонке за лидерство в чемпионате.

Гран-при Азербайджана, результаты гонки:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 51 круг Джордж Рассел ("Мерседес") +14,609 Карлос Сайнс ("Уильямс") +19,199 Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +21,760 Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +33,290 Юки Цунода ("Ред Булл") +33,808 Ландо Норрис ("Макларен") +34,227 Льюис Хэмилтон ("Феррари") +36,310 Шарль Леклер ("Феррари") +36,774 Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз") +38,982 Габриэл Бортолето ("Заубер") +1.07,606 Оливер Бермен ("Хаас") +1.08,262 Алекс Албон ("Уильямс") +1.12,870 Эстебан Окон ("Хаас") +1.17,580 Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.18,707 Нико Хюлькенберг ("Заубер") +1.20,237 Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1.36,392 Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг

Сошел:

Оскар Пиастри ("Макларен")

Общий зачет, топ-5

Оскар Пиастри - 324 Ландо Норрис - 299 Макс Ферстаппен - 255 Джордж Расселл - 212 Шарль Леклер - 165

Следующая гонка Формулы-1 - Гран-при Сингапура - состоится 5 октября на трассе "Марина-Бэй".