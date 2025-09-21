Формула-1: Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Пиастри влетел в стену (видео)
В столице Азербайджана - Баку состоялось очередное Гран-при Формулы-1. Победителем стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Авария Пиастри на старте
Гонка в Баку началась с драматического эпизода: Лидер личного зачета - Оскар Пиастри из "Макларена" завершил гонку уже на первом круге.
Австралиец ошибся на торможении, заблокировал колесо и влетел в стену ограждения. Это был первый его сход в нынешнем сезоне.
Драма на первом круге!- Formula 1 (@F1) 21 сентября 2025 г.
Вот Пиастри влетел в стену и вылетел из гонки #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL
Уверенное лидерство Ферстаппена
После инцидента инициативу перехватил действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
Пилот "Ред Булл", который стартовал с поула, быстро создал отрыв и контролировал ход гонки. Его стабильность и темп позволили уверенно одержать четвертую победу в сезоне и сократить отставание от Пиастри в общем зачете.
Борьба за подиум
Самая интересная дуэль развернулась позади лидера. Джордж Рассел на "Мерседес" опередил Карлоса Сайнса и вышел на вторую позицию.
Для испанца и его команды "Уильямс" третье место стало историческим - это первый подиум британской конюшни с 2021 года и лучший результат за последние семь с половиной лет.
Еще один пилот "Макларен" Ландо Норрис стал седьмым и сократил отставание от Пиастри в гонке за лидерство в чемпионате.
Гран-при Азербайджана, результаты гонки:
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 51 круг
- Джордж Рассел ("Мерседес") +14,609
- Карлос Сайнс ("Уильямс") +19,199
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +21,760
- Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +33,290
- Юки Цунода ("Ред Булл") +33,808
- Ландо Норрис ("Макларен") +34,227
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +36,310
- Шарль Леклер ("Феррари") +36,774
- Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз") +38,982
- Габриэл Бортолето ("Заубер") +1.07,606
- Оливер Бермен ("Хаас") +1.08,262
- Алекс Албон ("Уильямс") +1.12,870
- Эстебан Окон ("Хаас") +1.17,580
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.18,707
- Нико Хюлькенберг ("Заубер") +1.20,237
- Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1.36,392
- Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг
- Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг
Сошел:
- Оскар Пиастри ("Макларен")
Общий зачет, топ-5
- Оскар Пиастри - 324
- Ландо Норрис - 299
- Макс Ферстаппен - 255
- Джордж Расселл - 212
- Шарль Леклер - 165
Следующая гонка Формулы-1 - Гран-при Сингапура - состоится 5 октября на трассе "Марина-Бэй".
