Формула-1: домінація Ферстаппена та драма "Макларена" на Гран-прі Італії

7 вересня, на легендарному автодромі Монца завершилася 16 гонка сезону Формули-1. Перемогу на Гран-прі Італії здобув пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, який стартував із поулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

Подіум і результати гонки

Нідерландець, щоправда, на старті поступився позицією Ландо Норрісу, але вже на четвертому колі повернув собі лідерство й утримував його до фінішу.

За Ферстаппеном фінішували два гонщики "Макларена" – Ландо Норріс та Оскар Піастрі. Четвертим став Шарль Леклер із "Феррарі", а п'ятим – Джордж Рассел із "Мерседеса". Льюїс Хемілтон ("Феррарі"), який стартував 10-м через штраф, піднявся на шосту позицію.

Гонку не змогли завершити Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") та Ніко Хюлькенберг ("Заубер"). Останній взагалі не стартував через проблеми з болідом.

Конкуренція в "Макларені"

Британська конюшня знову не уникнув внутрішньої драми. Перед єдиним піт-стопом Піастрі був позаду Норріса, але командна тактика дала австралійцю шанс вийти вперед.

Через затримку на піт-стопі Норріса механіками, Піастрі випередив партнера, проте згодом отримав наказ повернути йому позицію.

У підсумку Норріс, відіграв у напарника три очки в загальному заліку та тепер відстає від нього на 31 пункт.

І ще одна цікава деталь: вперше за шість років на Монці перемогу здобув гонщик, який стартував із поул-позиції.

Гран-прі Італії, результати гонки:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 53 кола Ландо Норріс ("Макларен") +19,207 Оскар Піастрі ("Макларен") +21,351 Шарль Леклер ("Феррарі") +25,624 Джордж Рассел ("Мерседес") +32,881 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +37,449 Алекс Албон ("Вільямс") +50,537 Габріел Бортолето ("Заубер") +58,484 Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +59,762 Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +1.03,891 Карлос Сайнс ("Вільямс") +1.04,469 Олівер Бермен ("Хаас») +1.19,288 Юкі Цунода ("Ред Булл") +1.20,701 Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +1.22,351 Естебан Окон ("Хаас") +1 коло П'єр Гаслі ("Альпін") +1 коло Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1 коло

Зійшли:

Фернандо Алонсо ("Астон Мартін")

Ніко Хюлькенберг ("Заубер")

Загальний залік, топ-5

Оскар Піастрі – 324 Ландо Норріс – 293 Макс Ферстаппен – 230 Джордж Расселл – 194 Шарль Леклер – 163

Наступна гонка Формули-1 – Гран-прі Азербайджану – відбудеться 21 вересня на Міській трасі Баку.