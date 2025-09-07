Формула-1: домінація Ферстаппена та драма "Макларена" на Гран-прі Італії
7 вересня, на легендарному автодромі Монца завершилася 16 гонка сезону Формули-1. Перемогу на Гран-прі Італії здобув пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, який стартував із поулу.
Подіум і результати гонки
Нідерландець, щоправда, на старті поступився позицією Ландо Норрісу, але вже на четвертому колі повернув собі лідерство й утримував його до фінішу.
За Ферстаппеном фінішували два гонщики "Макларена" – Ландо Норріс та Оскар Піастрі. Четвертим став Шарль Леклер із "Феррарі", а п'ятим – Джордж Рассел із "Мерседеса". Льюїс Хемілтон ("Феррарі"), який стартував 10-м через штраф, піднявся на шосту позицію.
Гонку не змогли завершити Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") та Ніко Хюлькенберг ("Заубер"). Останній взагалі не стартував через проблеми з болідом.
Конкуренція в "Макларені"
Британська конюшня знову не уникнув внутрішньої драми. Перед єдиним піт-стопом Піастрі був позаду Норріса, але командна тактика дала австралійцю шанс вийти вперед.
Через затримку на піт-стопі Норріса механіками, Піастрі випередив партнера, проте згодом отримав наказ повернути йому позицію.
У підсумку Норріс, відіграв у напарника три очки в загальному заліку та тепер відстає від нього на 31 пункт.
І ще одна цікава деталь: вперше за шість років на Монці перемогу здобув гонщик, який стартував із поул-позиції.
Гран-прі Італії, результати гонки:
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 53 кола
- Ландо Норріс ("Макларен") +19,207
- Оскар Піастрі ("Макларен") +21,351
- Шарль Леклер ("Феррарі") +25,624
- Джордж Рассел ("Мерседес") +32,881
- Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +37,449
- Алекс Албон ("Вільямс") +50,537
- Габріел Бортолето ("Заубер") +58,484
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +59,762
- Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +1.03,891
- Карлос Сайнс ("Вільямс") +1.04,469
- Олівер Бермен ("Хаас») +1.19,288
- Юкі Цунода ("Ред Булл") +1.20,701
- Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +1.22,351
- Естебан Окон ("Хаас") +1 коло
- П'єр Гаслі ("Альпін") +1 коло
- Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло
- Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1 коло
Зійшли:
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартін")
- Ніко Хюлькенберг ("Заубер")
Загальний залік, топ-5
- Оскар Піастрі – 324
- Ландо Норріс – 293
- Макс Ферстаппен – 230
- Джордж Расселл – 194
- Шарль Леклер – 163
Наступна гонка Формули-1 – Гран-прі Азербайджану – відбудеться 21 вересня на Міській трасі Баку.
