Формула-1: домінація Ферстаппена та драма "Макларена" на Гран-прі Італії

Монца, Неділя 07 вересня 2025 18:25
Формула-1: домінація Ферстаппена та драма "Макларена" на Гран-прі Італії Фото: Макс Ферстаппен (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

7 вересня, на легендарному автодромі Монца завершилася 16 гонка сезону Формули-1. Перемогу на Гран-прі Італії здобув пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, який стартував із поулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Подіум і результати гонки

Нідерландець, щоправда, на старті поступився позицією Ландо Норрісу, але вже на четвертому колі повернув собі лідерство й утримував його до фінішу.

За Ферстаппеном фінішували два гонщики "Макларена" – Ландо Норріс та Оскар Піастрі. Четвертим став Шарль Леклер із "Феррарі", а п'ятим – Джордж Рассел із "Мерседеса". Льюїс Хемілтон ("Феррарі"), який стартував 10-м через штраф, піднявся на шосту позицію.

Гонку не змогли завершити Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") та Ніко Хюлькенберг ("Заубер"). Останній взагалі не стартував через проблеми з болідом.

Конкуренція в "Макларені"

Британська конюшня знову не уникнув внутрішньої драми. Перед єдиним піт-стопом Піастрі був позаду Норріса, але командна тактика дала австралійцю шанс вийти вперед.

Через затримку на піт-стопі Норріса механіками, Піастрі випередив партнера, проте згодом отримав наказ повернути йому позицію.

У підсумку Норріс, відіграв у напарника три очки в загальному заліку та тепер відстає від нього на 31 пункт.

І ще одна цікава деталь: вперше за шість років на Монці перемогу здобув гонщик, який стартував із поул-позиції.

Гран-прі Італії, результати гонки:

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 53 кола
  2. Ландо Норріс ("Макларен") +19,207
  3. Оскар Піастрі ("Макларен") +21,351
  4. Шарль Леклер ("Феррарі") +25,624
  5. Джордж Рассел ("Мерседес") +32,881
  6. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +37,449
  7. Алекс Албон ("Вільямс") +50,537
  8. Габріел Бортолето ("Заубер") +58,484
  9. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +59,762
  10. Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +1.03,891
  11. Карлос Сайнс ("Вільямс") +1.04,469
  12. Олівер Бермен ("Хаас») +1.19,288
  13. Юкі Цунода ("Ред Булл") +1.20,701
  14. Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +1.22,351
  15. Естебан Окон ("Хаас") +1 коло
  16. П'єр Гаслі ("Альпін") +1 коло
  17. Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло
  18. Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1 коло

Зійшли:

  • Фернандо Алонсо ("Астон Мартін")
  • Ніко Хюлькенберг ("Заубер")

Загальний залік, топ-5

  1. Оскар Піастрі – 324
  2. Ландо Норріс – 293
  3. Макс Ферстаппен – 230
  4. Джордж Расселл – 194
  5. Шарль Леклер – 163

Наступна гонка Формули-1 – Гран-прі Азербайджану – відбудеться 21 вересня на Міській трасі Баку.

Раніше розповіли, як 16-річний українець підкорив Формулу-4.

Також читайте, у якій країні може відбутися один з нових етапів Гран-прі-2026.

