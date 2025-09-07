Формула-1: доминация Ферстаппена и драма "Макларена" на Гран-при Италии

7 сентября, на легендарном автодроме Монца завершилась 16 гонка сезона Формулы-1. Победу на Гран-при Италии одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который стартовал с поула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Подиум и результаты гонки

Голландец, правда, на старте уступил позицию Ландо Норрису, но уже на четвертом круге вернул себе лидерство и удерживал его до финиша.

За Ферстаппеном финишировали два гонщика "Макларена" - Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Четвертым стал Шарль Леклер из "Феррари", а пятым - Джордж Рассел из "Мерседеса". Льюис Хэмилтон ("Феррари"), который стартовал 10-м из-за штрафа, поднялся на шестую позицию.

Гонку не смогли завершить Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") и Нико Хюлькенберг ("Заубер"). Последний вообще не стартовал из-за проблем с болидом.

Конкуренция в "Макларене"

Британская конюшня снова не избежала внутренней драмы. Перед единственным пит-стопом Пиастри был позади Норриса, но командная тактика дала австралийцу шанс выйти вперед.

Из-за задержки на пит-стопе Норриса механиками, Пиастри опередил партнера, однако впоследствии получил приказ вернуть ему позицию.

В итоге Норрис, отыграв у напарника три очка в общем зачете, теперь отстает от него на 31 пункт.

И еще одна интересная деталь: впервые за шесть лет на Монце победу одержал гонщик, который стартовал с поул-позиции.

Гран-при Италии, результаты гонки:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 53 круга Ландо Норрис ("Макларен") +19,207 Оскар Пиастри ("Макларен") +21,351 Шарль Леклер ("Феррари") +25,624 Джордж Рассел ("Мерседес") +32,881 Льюис Хэмилтон ("Феррари") +37,449 Алекс Албон ("Уильямс") +50,537 Габриэл Бортолето ("Заубер") +58,484 Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +59,762 Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз") +1.03,891 Карлос Сайнс ("Уильямс") +1.04,469 Оливер Бермен ("Хаас") +1.19,288 Юки Цунода ("Ред Булл") +1.20,701 Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1.22,351 Эстебан Окон ("Хаас") +1 круг Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1 круг

Сошли:

Фернандо Алонсо ("Астон Мартин")

Нико Хюлькенберг ("Заубер")

Общий зачет, топ-5

Оскар Пиастри - 324 Ландо Норрис - 293 Макс Ферстаппен - 230 Джордж Расселл - 194 Шарль Леклер - 163

Следующая гонка Формулы-1 - Гран-при Азербайджана - состоится 21 сентября на Городской трассе Баку.