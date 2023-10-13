Форму залишив в аеропорту. Футболіст "Шахтаря" не повернувся до України після матчу у Бельгії, - ЗМІ

Загадковий інцидент стався після матчу Юнацької ліги УЄФА між бельгійським "Антверпеном" та донецьким "Шахтарем" 4 жовтня.

На борту літака, на якому команда поверталася до України, раптово не опинилося 19-річного хавбека Олександра Распутько. Напередодні матчу гравець домовився з "Шахтарем" про новий п'ятирічний контракт. Тому клуб вніс гравця у заявку на матч із "Антверпеном".

Представники клубу шукали гравця в аеропорту, але їх пошуки закінчилися на акуратно складеній формі гравця.

Футболіст видалив усі свої записи у соцмережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки. Його місцезнаходження досі невідоме.

"Шахтар" у Лізі Чемпіонів

Молодіжна команда "Шахтаря" в Лізі Чемпіонів програла "Порту" (1:4) та обіграла однолітків з "Антверпена" з рахунком 2:1. Після двох матчів молодіжний "Шахтар" посідає третє місце у турнірній таблиці. На відміну від основної Ліги Чемпіонів, третє місце вилітає із турніру, бо немає юнацької Ліги Європи.

Основна команда донецького клубу також набрала 3 очки, програвши "Порту" (1:3) та обіграла "Антверпен" з рахунком 2:3. Українська команда у першому таймі поступалася бельгійцям 0:2, а у другому вирвала перемогу.

До речі, колишній воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін, який грає за португальську "Бенфіку" у матчі проти "Інтера" зробив 6 сейвів, але це не допомогло його команді перемогти.