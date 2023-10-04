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Рятував-рятував, та не врятував. Дивіться всі сейви Трубіна проти "Інтера" в одному відео

Середа 04 жовтня 2023 10:14
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Рятував-рятував, та не врятував. Дивіться всі сейви Трубіна проти "Інтера" в одному відео Анатолій Трубін (фото: slbenfica.pt)
Автор: Дмитро Войналович

Відбулися перші матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів. В одному з поєдинків брав участь український воротар Анатолій Трубін. У матчі "Інтер" - "Бенфіка" наш голкіпер міг стати героєм матчу, однак португальський клуб, кольори якого він захищає, все ж мінімально програв...

Не дивлячись на поразку "Бенфіки", 22-річний український голкіпер отримав найвищу оцінку в складі лісабонців за матч (портал SofaScore поставив кіперу 8 балів), а його дії у рамці допомогли "орлам" уникнути розгрому.

РБК-Україна пропонує переглянути всі сейви Трубіна у матчі проти міланського "Інтера", зібрані у відео на Twitter-акаунті фана "Бенфіки" Scof.

Кращі сейви Трубіна у матчі "Інтер" - "Бенфіка"

Що сказав Трубін після матчу

Ататолій, коментуючи другий програний матч "Бенфіки" у ЛЧ, сказав, що мрії про вихід з групи "ще живі".

"Це була хороша гра для мене, але результат не найкращий. Я розчарований. Треба продовжувати працювати. "Інтер" - одна з найкращих команд Європи. У Лізі чемпіонів ми повинні працювати наполегливіше. Міланці зіграли дуже добре... Ми будемо боротися до кінця, до останньої секунди, за цей клуб, за цю емблему, за цих уболівальників. Попереду ще чотири гри, і наші мрії все ще живі", - цитує Трубіна офіційний сайт "Бенфіки".

Рятував-рятував, та не врятував. Дивіться всі сейви Трубіна проти &quot;Інтера&quot; в одному відео

Анатолій Трубін (фото: slbenfica.pt)

Реакція вболівальників "орлів" на гру українця

До слова, під дописом в Instagram "Бенфіки" із результатом матчу левова частка коментарів фанатів адресовані українському воротареві.

Негативу і хейту, не дивлячись на пропущений м'яч, немає. Зате всі захоплюються його грою.

"Дякую, Трубін, якби не ти, ми б пропустили близько десяти", - пише один юзер.

"Якби не Трубін, ми б були історично принижені в сьогоднішній грі... Ганебна гра і прощання з Лігою чемпіонів", - додає інший.

"Трубін проти 11", - відзначає третій фан.

"Єдина хороша новина цього матчу - Трубін", - захоплюється українцем ще один вболівальник "Бенфіки".

Рятував-рятував, та не врятував. Дивіться всі сейви Трубіна проти &quot;Інтера&quot; в одному відео

Анатолій Трубін (фото: instagram.com/slbenfica)

До речі, тримайте підбірку кращих і знакових голів Михайла Мудрика у його кар'єрі станом на сьогодні.

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