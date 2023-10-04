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"Шахтар" на характері переміг "Антверпен" у Юнацькій лізі УЄФА

Середа 04 жовтня 2023 15:19
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"Шахтар" на характері переміг "Антверпен" у Юнацькій лізі УЄФА "Шахтар" здобув першу перемогу у Юнацькій лізі УЄФА (фото: facebook.com/fcsd.academy)
Автор: Дмитро Войналович

Донецький "Шахтар" у 2 турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА переміг бельгійський "Антверпен". Матч, який проходив у Лірі, закінчився з рахунком 1:2 на користь українського клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Як проходив матч

"Антверпен" вийшов вперед вже на 14 хвилині матчу. Але вже через дві хвилини рефері зафіксував у бельгійців гру рукою у власному штрафному. Пенальті у ворота Нільса Деванкнеера виконав Антон Глущенко, зрівнявши рахунок.

А крапку в зустрічі на 73-й хвилині після пасу Богдана Трифаненка поставив Антон Демченко, який вийшов на заміну одразу після перерви відзначився.

&quot;Шахтар&quot; на характері переміг &quot;Антверпен&quot; у Юнацькій лізі УЄФА

Святкування другого гола "гірниками"

Зауважимо, що юнаки "Шахтаря" у 1-му турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА поступилися одноліткам з "Порту" (1:4). А "Антверпен" мінімально програв "Барселоні" (1:2).

Таким чином, бельгійські юнаки опустилися на останню сходинку турнірної таблиці.

"Шахтар" наступну зустріч у межах так званої Юнацької Ліги чемпіонів проведе 25 жовтня на виїзді проти "Барселони".

Також зазначимо, що у внутрішньому чемпіонаті підопічні Олексія Бєліка демонструють відмінні результати (8 перемог у 9 зустрічах) та очолюють турнірну таблицю.

Нагадаємо, "доросла" команда "Шахтаря" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 зустрінеться з бельгійським "Антверпеном" на виїзді 4 жовтня. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Додамо, що УЄФА хотів призначити на матч "гірників" голову суддівського корпусу РФ, але швидко передумав.

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