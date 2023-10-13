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Форму оставил в аэропорту. Футболист "Шахтера" не вернулся в Украину после матча в Бельгии, - СМИ

Фото: ФК "Шахтер" U19 (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Владислав Прийменко

Футболист донецкого "Шахтера" не вернулся в Украину после матча. Игрок не отвечает на звонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Динамоманию.

Загадочный инцидент произошел после матча Юношеской лиги УЕФА между бельгийским "Антверпеном" и донецким "Шахтером" 4 октября.

На борту самолета, на котором команда возвращалась в Украину, внезапно не оказалось 19-летнего хавбека Александра Распутько. Накануне матча игрок договорился с "Шахтером" о новом пятилетнем контракте. Поэтому клуб внес игрока в заявку на матч с "Антверпеном".

Представители клуба искали игрока в аэропорту, но их поиски закончились на аккуратно сложенной форме игрока.

Футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

"Шахтер" в Лиге Чемпионов

Молодежная команда "Шахтера" в Лиге Чемпионов крупно проиграла "Порту" (1:4) и обыграла сверстников из "Антверпена" со счетом 2:1. После двух матчей молодежный "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице. В отличие от основной Лиги Чемпионов, третье место вылетает из турнира, поскольку нет Юношеской Лиги Европы.

Основная команда донецкого клуба  также набрала 3 очка, проиграв "Порту" (1:3) и обыграла "Антверпен" со счетом 2:3. Украинская команда в первом тайме уступала бельгийцам 0:2, а во втором вырвала победу. 

К слову, бывший вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин, играющий за португальскую "Бенфику" в матче против "Интера" сделал 6 сейвов, но это не помогло его команде победить.

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ДонецкАнтверпенШахтер