Формирование правительства Израиля поручили оппоненту Нетаньяху

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил лидеру блока "Кахоль Лаван" Бени Ганцу мандат на формирование правительства. Об этом сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что Ривлин предоставил Ганцу 28 дней на формирование нового правительства.

"Четвертые выборы недопустимы, и ключи к формированию коалиции находятся в ваших руках, господин Ганц, а также в руках всех народных избранников из всех партий", - заявил Ривлин.

В свою очередь, Ганц заявил, что постарается как можно быстрее сформировать "стабильное, патриотическое и широкое правительство".

"Израиль находится на пороге тяжелого кризиса. В этих условиях политические лидеры должны отложить в сторону все личные интересы и счеты. Я предлагаю всем ответственным за принятие решений не поддаваться панике и не ввергать общество в ненужную истерию", - подчеркнул Ганц.

Отметим, ранее Ганц заручился поддержкой 61 депутата Кнессета нового созыва.

Напомним, ранее Нетаньяху предложил создать национальное правительство чрезвычайного положения ввиду пандемии коронавируса.

По итогам третьих за год парламентских выборов блок Нетаньяху в очередной раз не смог получить большинство мест в Кнессете.