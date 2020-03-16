Президент Израиля поручит формирование правительства конкуренту Нетаньяху

Фото: Биньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Решение будет озвучено днем 16 марта

Президент Израиля Реувен Ривлин поручит сформировать новое правительство лидеру правоцентристской партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу, который является основным политическим конкурентом действующего премьера Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что соответствующее поручение будет предоставлено в полдень 16 марта.

"Завтра (16 марта, - ред.) где-то в полдень президент поручит формирование правительства главе "Кахоль-Лавана" Бени Ганцу", - говорится в сообщении.

Ранее Нетаньяху предложил лидеру партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу два варианта управления страной в период эпидемии коронавируса: создать на полгода национальное правительство чрезвычайного положения или сформировать постоянное правительство национального единства с ротацией, при которой он будет премьер-министром первые два года, а Ганц - следующие два года.

РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила окончательные результаты парламентских выборов. Согласно результатам израильского ЦИК, большинство голосов получила партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Партия получит 36 из 120 мест в Кнессете (парламент Израиля). Второе место заняла партия "Кахоль-Лаван" главного конкурента Нетаньяху Бени Ганц - 33 мандата. В то же время, Нетаньяху не смог получить большинство голосов в парламенте для формирования правительства.