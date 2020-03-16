Формування уряду Ізраїлю доручили опоненту Нетаньяху

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін вручив лідеру блоку "Кахоль Лаван" Бені Ганцу мандат на формування уряду. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Повідомляється, що Рівлін дав Ганцу 28 днів на формування нового уряду.

"Четверті вибори неприпустимі, і ключі до формування коаліції знаходяться у ваших руках, пане Ганц, а також в руках всіх народних обранців з усіх партій", - заявив Рівлін.

У свою чергу, Ганц заявив, що постарається якнайшвидше сформувати "стабільний, патріотичний та широкий уряд".

"Ізраїль знаходиться на порозі важкої кризи. В цих умовах політичні лідери повинні відкласти убік всі особисті інтереси і рахунки. Я пропоную всім відповідальним за прийняття рішень не піддаватися паніці і не ввергати суспільство в непотрібну істерію", - підкреслив Ганц.

Зазначимо, раніше Ганц заручився підтримкою 61 депутата Кнесету нового скликання.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху запропонував створити національний уряд надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

За підсумками третіх за рік парламентських виборів блок Нетаньяху в черговий раз не зміг отримати більшість місць в Кнесеті.