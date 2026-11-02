Формат НМТ-2027 могут утвердить с опозданием: Бабак заявил о затягивании рассмотрения
Поступающие могут дольше оставаться в неопределенности по поводу формата НМТ в 2027 году. Некоторые народные депутаты хотят рассматривать законопроект о вступительной кампании в двух чтениях, что может отсрочить окончательное решение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака в Telegram.
Почему могут затянуть рассмотрение
По его словам, некоторые парламентарии могут попытаться внести в документ правки, в частности об отмене обязательной математики.
"Уже вижу, что некоторые депутаты хотят затянуть процесс и пойти в два чтения, чтобы попытаться правками убрать математику или что-нибудь другое", - отметил Бабак.
Он предположил, что при таком сценарии решения могут быть приняты уже в следующем году. В то же время, подчеркнул депутат, поступающим нужна определенность уже сейчас, ведь они начали готовиться к тестированию.
Какую модель НМТ предлагают сберечь
Комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №15440. Он предполагает сохранение действующей модели НМТ - три обязательных предмета и один на выбор.
Обязательными остаются украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет поступающий будет выбирать самостоятельно.
Другие параметры тестирования, в частности, продолжительность, количество дней проведения и условия пересложения, будет определять Министерство образования и науки.
Почему обсуждают сокращение предметов
Дискуссия о количестве предметов НМТ продолжается с лета. Глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина выступала за сокращение тестирования до трех предметов.
Среди аргументов - истощение детей, воздушные тревоги и неравные условия сдачи теста, особенно в прифронтовых регионах.
Народная депутат Ирина Борзова также поддерживала упрощение вступления. Она объясняла это необходимостью удержать украинских выпускников в отечественных университетах, ведь часть молодежи выбирает обучение за границей из-за более простых условий поступления.
Сам Бабак выразил уверенность в том, что парламент поддержит рекомендацию комитета и сохранит действующую модель НМТ.
Читайте также, что образовательный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который предлагает модель сдачи НМТ-2027 по 4 предметам. Он рекомендовал парламенту принять этот документ как основу в целом.
Ранее мы писали о том, что 62% поступающих довольны баллами, которые получили на НМТ. В то же время почти четверть опрошенных первокурсников не поступили на желаемую специальность или желанный университет.