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Формат НМТ-2027 могут утвердить с опозданием: Бабак заявил о затягивании рассмотрения

17:55 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Формат НМТ-2027 могут утвердить с опозданием: Бабак заявил о затягивании рассмотрения Что известно о НМТ-2027 (коллаж РБК-Украина)
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Поступающие могут дольше оставаться в неопределенности по поводу формата НМТ в 2027 году. Некоторые народные депутаты хотят рассматривать законопроект о вступительной кампании в двух чтениях, что может отсрочить окончательное решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака в Telegram.

Почему могут затянуть рассмотрение

По его словам, некоторые парламентарии могут попытаться внести в документ правки, в частности об отмене обязательной математики.

"Уже вижу, что некоторые депутаты хотят затянуть процесс и пойти в два чтения, чтобы попытаться правками убрать математику или что-нибудь другое", - отметил Бабак.

Он предположил, что при таком сценарии решения могут быть приняты уже в следующем году. В то же время, подчеркнул депутат, поступающим нужна определенность уже сейчас, ведь они начали готовиться к тестированию.

Какую модель НМТ предлагают сберечь

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №15440. Он предполагает сохранение действующей модели НМТ - три обязательных предмета и один на выбор.

Обязательными остаются украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет поступающий будет выбирать самостоятельно.

Другие параметры тестирования, в частности, продолжительность, количество дней проведения и условия пересложения, будет определять Министерство образования и науки.

Почему обсуждают сокращение предметов

Дискуссия о количестве предметов НМТ продолжается с лета. Глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина выступала за сокращение тестирования до трех предметов.

Среди аргументов - истощение детей, воздушные тревоги и неравные условия сдачи теста, особенно в прифронтовых регионах.

Народная депутат Ирина Борзова также поддерживала упрощение вступления. Она объясняла это необходимостью удержать украинских выпускников в отечественных университетах, ведь часть молодежи выбирает обучение за границей из-за более простых условий поступления.

Сам Бабак выразил уверенность в том, что парламент поддержит рекомендацию комитета и сохранит действующую модель НМТ.

Читайте также, что образовательный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который предлагает модель сдачи НМТ-2027 по 4 предметам. Он рекомендовал парламенту принять этот документ как основу в целом.

Ранее мы писали о том, что 62% поступающих довольны баллами, которые получили на НМТ. В то же время почти четверть опрошенных первокурсников не поступили на желаемую специальность или желанный университет.

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