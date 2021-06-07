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Такой формат. В Кабмине объяснили, почему Украину не позвали на саммит НАТО

Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила, почему Украину не пригласили на предстоящий саммит НАТО. По ее словам, отсутствие Украины связано с форматом мероприятия.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Как пояснила вице-премьер, нынешний саммит НАТО в определенном смысле носит внеочередной характер, поскольку изначально планировался на осень, но из-за визита президента США в Европу его решили перенести на середину июня.

"Он будет очень короткий и только для государств-членов НАТО. Поэтому никто, кроме членов НАТО, не участвует именно в пленарной части - ни Украина, ни Грузия, ни любая другая страна, даже страны с партнерством с расширенными возможностями", - сказала она.

В то же время Стефанишина отметила, что лидерам НАТО следовало бы выслушать Украину, поскольку на саммите планируется обсуждение российской агрессии.

"Мы считаем, что когда рассматривается вопрос российской угрозы милитаризации Крыма, ситуации с безопасностью в Украине, Украина обязательно должна иметь возможность выступить, донести свою позицию... Но сам формат саммита предусматривает участие только стран Альянса", - добавила она.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году саммит Альянса пройдет 14 июня. Он отметил, что Украину и других партнеров по НАТО не пригласили на этот саммит, поскольку он будет иметь закрытый характер.

Кроме того, Столтенберг назвал 9 главных тем повестки дня саммита НАТО-2021. По его словам, среди тем саммита НАТО будет Украина.

Также РБК-Украина писало, что заместитель Столтенберга рассказал о намерениях НАТО на предстоящем саммите подтвердить политику открытых дверей для Украины.

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