Такой формат. В Кабмине объяснили, почему Украину не позвали на саммит НАТО

Как пояснила вице-премьер, нынешний саммит НАТО в определенном смысле носит внеочередной характер, поскольку изначально планировался на осень, но из-за визита президента США в Европу его решили перенести на середину июня.

"Он будет очень короткий и только для государств-членов НАТО. Поэтому никто, кроме членов НАТО, не участвует именно в пленарной части - ни Украина, ни Грузия, ни любая другая страна, даже страны с партнерством с расширенными возможностями", - сказала она.

В то же время Стефанишина отметила, что лидерам НАТО следовало бы выслушать Украину, поскольку на саммите планируется обсуждение российской агрессии.

"Мы считаем, что когда рассматривается вопрос российской угрозы милитаризации Крыма, ситуации с безопасностью в Украине, Украина обязательно должна иметь возможность выступить, донести свою позицию... Но сам формат саммита предусматривает участие только стран Альянса", - добавила она.