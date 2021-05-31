Украину не будут приглашать на саммит НАТО, - Столтенберг
На саммит НАТО 14 июня 2021 года не будут приглашать Украину и Грузию. В нем примут участие только страны-участницы альянса.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в онлайн формате.
В частности, генсек НАТО заявил, что саммит пройдет только для союзников, поскольку будет коротким.
"В следующий раз у нас, может быть, будет больше времени. И мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но в этот раз формат с партнерами не предусмотрен", - заявил Столтенберг.
По его словам, политика открытых дверей в НАТО является большим достижением, которое позволило распространить демократию и права человека почти по всей Европе после холодной войны.
"Мы продолжаем работу со странами-аспирантами такими как Грузия и Украина. Наш месседж: сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции", - отметил Столтенберг.
Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел и обороны стран НАТО завтра обсудят ситуацию в Украине и Беларуси, а также подготовку к саммиту.
До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Североатлантический альянс за то, что на саммит не пригласили Украину, особенно на фоне наращивания российской агрессии.
"… мы понять не можем, как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", - подчеркнул он.