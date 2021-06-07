Такий формат. У Кабміні пояснили, чому Україну не покликали на саміт НАТО

Як пояснила віце-прем'єр, цьогорічний саміт НАТО у певному сенсі має позачерговий характер, оскільки спочатку планувався на осінь, але через візит президента США в Європу його вирішили перенести на середину червня.

"Він буде дуже короткий і лише для держав-членів НАТО. Тому ніхто, окрім членів НАТО, не бере участі саме в пленарній частині - ані Україна, ані Грузія, ані будь-яка інша країна, навіть країни з партнерством з розширеними можливостями", - сказала вона.

Водночас Стефанішина зазначила, що лідерам НАТО варто було б вислухати Україну, оскільки на саміті планується обговорення російської агресії.

"Ми вважаємо, що коли розглядається питання російської загрози, мілітаризації Криму, безпекової ситуації в Україні, Україна обов'язково повинна мати можливість виступити, донести свою позицію... Але сам формат саміту передбачає учать лише країн Альянсу", - додала вона.