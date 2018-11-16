Volkswagen запланировал масштабные инвестиции в электромобили

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Компания оборудует производство в Германии и открывает новый завод в Восточной Европе

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует в ближайшие 5 лет инвестировать около 44 миллиардов евро в развитие цифровых технологий и электромобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, это почти треть общих затрат компании в 2019-2023 годах.

"Мы хотим сделать Volkswagen мировым номером один в е-мобильности", заявил руководитель концерна Герберт Дисс.

Компания планирует переоборудовать три завода - в Эмдене, Цвикау и Ганновере.

VW признает, что это приведет к сокращению количества рабочих мест, однако считают успехом то, что концерн начнет в Германии производство электромобилей.

Напомним, електромобили могут стать дешевле автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года.

В частности, прогнозируется, что снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий - материал, необходимый для производства литий-ионных батарей

РБК-Украина писало, что Испания с 2040 года запретит продажу и постановку на учет новых автомобилей, работающих на бензине, дизельном топливе, а также гибридные автомобили.