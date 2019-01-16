Ford і Volkswagen оголосили про створення спільних автомобілів

Фото: Ford і VW (twitter.com/TRM24fr)

Ford готовий виділити на реструктуризацію свого бізнесу 11 млрд доларів, VW - 50 млрд доларів до 2023 року

Автовиробники Ford і Volkswagen про план щодо створення автомобілів разом. Про це обидві компанії оголосили у вівторок, 15 січня, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Автовиробники заявили, що вони підписали угоду про розробку комерційних фургонів і пікапів середнього розміру, починаючи з 2022 року. Компанії також домовилися "досліджувати", як вони можуть співпрацювати для розробки транспортних засобів наступного покоління, таких як електричні та автономні автомобілі.

Обидві компанії також заявили, що вони відкриті для розгляду додаткових програм транспортних засобів в майбутньому. Компанії шукають способи вивільнити мільярди доларів на розвиток.

Компанія Ford заявила, що планує витратити 11 мільярдів доларів на реструктуризацію свого бізнесу в найближчі роки, а VW оголосила, що до 2023 року вона витратить 44 мільярди євро (50 мільярдів доларів) на розробку електромобілів і інших транспортних засобів.

"Ви не можете зробити це самостійно", - сказав генеральний директор Ford Джим Хакетт на спільному виступі у вівторок.

"Не секрет, що в нашій галузі відбуваються фундаментальні зміни, викликані повсюдної електрифікацією, ... переходом до автономного керування та зміною уподобань клієнтів. такому середовищі має сенс поділитися інвестиціями, об'єднати інноваційні можливості", - сказав генеральний директор Volkswagen Герберт Дісс.

Ford є великим гравцем на ринку США, поступаючись тільки GM за обсягами продажів. Але він не такий успішний за кордоном. Він намагається отримати прибуток у Європі, де домінує VW. У "Форда" досить сильна лінійка пікапів і позашляховиків. Його F-150 вже більше 40 років є найбільш продаваним автомобілем в США. Але в найближчі роки в Сполучених Штатах істотно знижуються продажі традиційних седанів, в той час як VW раніше дуже сильний в седанах.

Нагадаємо, американський автомобільний концерн Ford Motor відкликав 953 тисяч автомобілів по всьому світу через дефектні подушки безпеки виробництва японської компанії Takata, якими обладнані автомобілі.