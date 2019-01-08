Fоrd відкликає майже мільйон автомобілів по всьому світу

Ілюстративне фото (flickr.com Ford)

Це пов'язано з дефектами подушок безпеки

Американський автомобільний концерн Ford Motor відкликає 953 тисяч автомобілів по всьому світу через дефектні подушки безпеки виробництва японської компанії Takata, якими обладнані авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву автоконцерну.

Як зазначається, Ford зобов’язується встановити нові подушки безпеки безкоштовно.

У поширеній заяві автовиробника повідомляється, що через це обладнання загинули вже понад 20 осіб.

Відкликанню підлягають, зокрема, кросовери Ford Edge і Lincoln MKX 2010 модельного року, пікапи Ford Ranger 2010-2011 модельних років і седани Ford Mustang 2010-2014 модельних років. Більш 780 тисяч з авто, які відкликаються, були реалізовані на території США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ford Motor відкликає майже 900 тис. машин на території Північної Америки через несправність у двигунах.

На початку 2018 року в Сполучених Штатах Америки подали до суду на американський автоконцерн Ford, звинувативши його в маніпулюванні дизельними двигунами.

У позовній заяві адвокатська контора Hagens Berman Sobol стверджувала, що Ford використовував ті ж шахрайські методи, що й німецький автоконцерн Volkswagen, щоб успішно пройти тести на вміст шкідливих речовин у вихлопах моторів.