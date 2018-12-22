Ford відкликає автомобілі в США і Канаді через проблеми з двигунами

Фото: Ford F-150 (drive2)

Автомобільний концерн Ford Motor відкликає майже мільйон машин на території Північної Америки

Автомобільний концерн Ford Motor відкликає майже 900 тис. машин на території Північної Америки через несправність у двигунах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

У компанії заявили про відкликання пікапів F-150, які були випущені в період з 2015 по 2018 роки, і Super Duty, випущених з 2017 по 2018 роки.

Причиною відкликання називається проблема з кабелем нагрівача блоку циліндрів двигунів. Поки відомо про три випадки загоряння машин через цю несправність.

У Ford уточнили, що понад 410 тис. автомобілів буде відкликано в Сполучених Штатах і понад 460 тис. у Канаді.

Нагадаємо, на початку 2018 року в Сполучених Штатах Америки подали до суду на американський автоконцерн Ford, звинувативши його в маніпулюванні дизельними двигунами.

У позовній заяві адвокатська контора Hagens Berman Sobol стверджувала, що Ford використовував ті ж шахрайські методи, що й німецький автоконцерн Volkswagen, щоб успішно пройти тести на вміст шкідливих речовин у вихлопах моторів.